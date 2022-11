La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison, Bamba Dieng, qui a failli quitter l'OM cet été, et Dimitri Payet, n'entrent pas forcément dans les plans d'Igor Tudor. Le premier est revenu dans la course ces derniers mois quand le second, capitaine, a été le héros du match à Monaco. Pablo Longoria a tenu à les féliciter pour leur investissement.