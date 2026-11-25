Manchester City a de nouveau laissé filer des points en Ligue des champions en concédant le match nul face à Naples (2-2). Un résultat qui laisse les Citizens à la sixième place du classement et qui n’a pas satisfait Erling Haaland. Au micro de TNT Sports après la rencontre, l’attaquant norvégien a pointé du doigt les insuffisances collectives de son équipe, notamment dans la maîtrise du jeu. « On a essayé de pousser, mais on n’a pas réussi. Ce n’est pas suffisant. On leur a laissé trop d’espace et on n’a pas pu contrôler le jeu ni attaquer comme on le voulait », a regretté le buteur mancunien. Bousculés par les Italiens en première période, les hommes de Manchester City ont été menés à deux reprises après des réalisations de Rasmus Höjlund (55e) et Noa Lang (76e). Ayyoub Bouaddi (67e), puis Rayan Cherki (86e), ont permis aux Anglais d’éviter la défaite.

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Au-delà du résultat, Erling Haaland a insisté sur la nécessité pour ses coéquipiers de retrouver de la confiance et d’exploiter pleinement leurs qualités individuelles. « Le football peut être à la fois si difficile et si facile. Quand on gagne, tout est simple et on sait exactement quoi faire ; quand on perd, on commence à tout remettre en question », a expliqué le Norvégien, avant d’appeler à une réaction collective. « Nous avons énormément de talent. Il s’agit de faire ressortir ce potentiel de chaque joueur. Nous devons nous ressaisir pour rester positifs et insuffler de l’énergie sur le terrain. » L’attaquant se projette déjà vers la prochaine échéance de Manchester City, un déplacement chez les champions en titre, qu’il considère comme « le match le plus difficile de la saison » et pour lequel il attend une performance de très haut niveau.