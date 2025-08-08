Menu Rechercher
Manchester City prête Vitor Reis à Gérone

Par Jordan Pardon
Vitor Reis @Maxppp

Arrivé cet hiver en provenance de Palmeiras pour 37 millions d’euros, Vitor Reis n’y a joué qu’une seule rencontre de Premier League. Jugé encore trop vert par Pep Guardiola, le défenseur brésilien de 19 ans aura l’occasion de s’aguerrir en Espagne cette saison, puisqu’il vient d’être prêté à Gérone, club satellite de la galaxie City Football Group.

«Girona FC et Manchester City FC ont conclu un accord pour le prêt jusqu’à la fin de la saison du défenseur brésilien Vitor d’Oliveira Nunes dos Reis, mieux connu sous le nom de Vitor Reis, 19 ans. Le nouveau défenseur central de Gérone est prometteur par ses qualités de puissance, de bon jeu aérien et de lecture du jeu. Benvingut a Montilivi, Vitor», indique le communiqué de Gérone.

