Ligue 1 : tenu en échec par l’AS Monaco, l’OM rate l’occasion de prendre la deuxième place

L’Olympique de Marseille recevait l’AS Monaco dans son antre de l’Orange Vélodrome dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Les Phocéens pouvaient profiter des faux-pas du Stade Rennais (battu à Lorient) et du Racing Club de Lens (tenu en échec à Troyes) pour prendre un peu plus d’avance sur la deuxième place, occupée par les Sang et Or, qui n’avaient plus que trois unités d’avance sur le club olympien. L’AS Monaco, en cas de victoire, pouvait même chiper la dernière marche du podium à son adversaire du soir et ainsi continuer sa belle dynamique (3 victoires et 1 nul depuis la trêve internationale). Pour ce faire, Philippe Clement faisait confiance à son jeune attaquant Eliesse Ben Seghir pour accompagner Wissam Ben Yedder, tandis qu’Eliot Matazo était aux côtés de Youssouf Fofana au milieu de terrain. Côté OM, Ruben Blanco défendait les buts à la place de son compatriote Pau Lopez, blessé à l’adducteur gauche, et Ruslan Malinovskyi, arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta, enchaînait sa troisième titularisation sous le maillot marseillais. Les Monégasques mettaient la pression sur les hommes d’Igor Tudor dès le début de rencontre, les faisant parfois même reculer dans leur dernier tiers. Ben Seghir allumait la première mèche de l’ASM mais Blanco s’imposait face à lui dans sa surface (3e), avant la reprise non cadrée de Vanderson (5e). Les locaux répliquaient dans la foulée par le biais de Malinovskyi, dont la frappe était captée en deux temps par Nübel (6e). L’ascendant des visiteurs était récompensé après le premier quart d’heure de jeu grâce au malheureux Jordan Veretout, qui trompait son propre gardien sur le coup franc d’Aleksandr Golovin (0-1, 17e).

La maîtrise de jeu du club du Rocher se confirmait derrière avec les occasions de Diatta (28e) et Ben Yedder (29e), tous deux mis en échec par un Blanco décisif. A la pause, l’OM pouvait remercier son gardien de but espagnol, qui a su éviter plus d’une fois un gros score monégasque en première période. Au retour des vestiaires, l’Olympique de Marseille revenait avec de bien meilleures intentions offensives dans son jeu, ne semblant plus aussi dominé par les joueurs de Philippe Clement. Un changement de dynamique dû au réarrangement tactique de son entraîneur croate, plaçant Nuno Tavares sur le couloir droit et Cengiz Under à gauche d’Alexis Sanchez en attaque. Il avait fallu seulement deux minutes pour voir le Chilien ouvrir le score, profitant des mains pas assez rassurantes de Nübel sur la frappe du piston portugais pour trouver le chemin des filets vides (1-1, 47e). La rencontre semblait ensuite un peu plus hachée entre les deux formations, parfois très tendues, amenant des duels très engagés, si ce n’est trop. L’arbitre tentait de calmer cette tension avec des avertissements distribués à Diatta (54e) puis Veretout (66e). Leonardo Balerdi apportait des frissons dans les tribunes du Vel avec sa barre transversale trouvée d’un coup de casque à la suite d’un corner, suivie derrière d’une frappe trop puissante de Kolasinac (73e). Les troisièmes de Ligue 1 n’hésitaient pas à provoquer des fautes de relances adverses pour opérer en contre, offrant quelques possibilités aux offensifs mais la justesse manquait dans le dernier geste, en témoignaient la frappe à ras de terre de Tavares, captée par le dernier rempart allemand (85e), et l’entrant Payet, auteur d’une superbe volée qui ne trouvait que le petit filet extérieur (88e). Malgré quatre minutes de temps additionnel, le score de parité ne changeait plus (1-1) : l’OM fait le même résultat que Lens et reste troisième du championnat, à deux points du RCL. Monaco ne bouge pas de sa quatrième place et n’arrive pas à réduire le retard de cinq points avec son adversaire de la soirée.

