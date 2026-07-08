Monaco : Filipe Luis et Thiago Scuro ont été cash avec Paul Pogba

«L’attente est finie. Deux ans et demi de travail acharné, de concentration et de conviction m’ont permis d’en arriver là. Le terrain est ma place, et je suis prêt pour la suite. Au club, aux supporters et à tous ceux qui m’ont soutenu : merci. À la saison prochaine ! Daghe Munegu» Le 22 mai dernier, Paul Pogba annonçait qu’il restait sur le Rocher. À 33 ans, le milieu de terrain français est lié à l’AS Monaco jusqu’en 2027, mais son avenir sur le Rocher était fortement remis en question.

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Arrivé en principauté il y a un an après plus de deux ans d’inactivité suite à sa suspension pour dopage, le champion du monde n’a participé qu’à six matches lors de la saison 2025/2026, pour un temps de jeu total de 115 minutes. Autant dire que les rêves de Pogba d’aller à la Coupe du Monde 2026 se sont rapidement envolés. Aujourd’hui, Pogba a encore un an de contrat, mais un nouvel entraîneur, Filipe Luis, qui doit gérer ce cas. Présenté aux médias ce mercredi, le Brésilien de 40 ans a confié qu’il espérait toujours revoir Pogba à son meilleur niveau.

Pogba a un été pour convaincre

« Je lui ai parlé bien sûr. Les prochains jours, on va plus parler individuellement parlant. C’est un joueur spécial, un champion du monde, une grande idole en France. On sait qu’il est spécial. Maintenant, il fait la présaison depuis le début, mais personne n’est plus important que l’équipe. Je veux voir les performances des joueurs. Pogba peut aider avec ses qualités. J’espère qu’il retrouvera son vrai niveau. S’il y parvient, ce sera une grande aide pour nous. On va l’aider à retrouver son niveau. » Également présent aux côtés du nouveau coach asémiste, le directeur général Thiago Scuro a été un peu tranchant.

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« Ça, c’est un sujet très compliqué. On a beaucoup de respect pour Paul. Il était très positif, il travaille, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité, c’est que le projet n’a pas bien marché la saison dernière. Les attentes étaient très différentes. On doit être juste avec lui, regarder chaque semaine sa préparation, comment il va progresser au niveau physique, tactique. Après, c’est une décision du coach. Ça dépend totalement de ses performances. On a tout l’été pour regarder le niveau de Paul », a-t-il confié, avant d’ajouter qu’un départ sera acté en cas de mauvais retour. «Oui bien sûr. Avec Paul c’était toujours une relation très transparente. Si les attentes du joueur sont différentes de celles du club, on doit parler et trouver une solution. La performance va donner toutes les performances dont on a besoin. Peut-être qu’il va partir, peut-être qu’il va rester». A bon entendeur…