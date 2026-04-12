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Ligue des Champions

Liverpool - PSG : l’arbitre du choc est connu

Par Samuel Zemour
1 min.
Warren Zaire-Emery avec le PSG @Maxppp
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Liverpool PSG
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Victorieux de Liverpool au Parc des Princes en dominant clairement les débats (2-0), le Paris Saint-Germain se déplace sans pression à Anfield pour aller valider son billet en demi-finale de Ligue des Champions. Pour ce choc, où les Reds devront faire preuve d’un véritable exploit pour renverser le PSG, l’UEFA a officiellement désigné l’arbitre italien Maurizio Mariani pour diriger le match, prévu ce mardi en Ligue des Champions (21 heures).

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Âgé de 42 ans, ce Florentin expérimenté, qui officie en Serie A depuis 2015, Mariani a déjà croisé le PSG à une seule reprise, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions 2024/25 remportée par la troupe de Luis Enrique (3-1).

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