Liverpool - PSG : l’arbitre du choc est connu

Victorieux de Liverpool au Parc des Princes en dominant clairement les débats (2-0), le Paris Saint-Germain se déplace sans pression à Anfield pour aller valider son billet en demi-finale de Ligue des Champions. Pour ce choc, où les Reds devront faire preuve d’un véritable exploit pour renverser le PSG, l’UEFA a officiellement désigné l’arbitre italien Maurizio Mariani pour diriger le match, prévu ce mardi en Ligue des Champions (21 heures).

La suite après cette publicité

Âgé de 42 ans, ce Florentin expérimenté, qui officie en Serie A depuis 2015, Mariani a déjà croisé le PSG à une seule reprise, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions 2024/25 remportée par la troupe de Luis Enrique (3-1).