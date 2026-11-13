Coupe du Monde 2030 : le président de la RFEF en remet une couche sur la finale

La bataille autour de l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 est loin d’avoir livré son verdict. Alors que le Maroc nourrit de sérieuses ambitions pour accueillir le match le plus important de la compétition, l’Espagne entend bien faire valoir son statut de pays hôte majeur pour obtenir le privilège d’organiser cette rencontre. Un bras de fer qui prend une nouvelle dimension avec les récentes déclarations de Rafael Louzan, convaincu que la logique sportive et historique plaide en faveur de son pays. Selon le président de la RFEF, les experts de la FIFA comprennent parfaitement que cette finale doit se tenir en Espagne, dans le cadre d’un Mondial dont l’essentiel de l’organisation se déroulera sur le sol européen.

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Interrogé sur les discussions avec les responsables de la FIFA, le patron espagnol a envoyé un message clair au micro d’El Chiringuito : «oui, c’est indiscutable. De plus, je crois que les deux responsables, ce groupe de plus de 20 experts de la FIFA, comprennent également que, par simple bon sens et logique, cette Coupe du Monde est une Coupe du Monde européenne et que, par conséquent, la finale doit se dérouler ici. Oui, oui, il n’y a pas de discussion à ce sujet, et l’Espagne n’en a pas d’autre…» Il a toutefois reconnu que le dossier n’était pas encore définitivement bouclé, évoquant des obstacles liés au calendrier électoral de la FIFA et de l’Espagne. La position espagnole est donc claire, mais le Maroc, qui ambitionne lui aussi d’accueillir la finale du Mondial 2030, n’a certainement pas dit son dernier mot.