Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2030 : le président de la RFEF en remet une couche sur la finale

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
RFEF @Maxppp

La bataille autour de l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 est loin d’avoir livré son verdict. Alors que le Maroc nourrit de sérieuses ambitions pour accueillir le match le plus important de la compétition, l’Espagne entend bien faire valoir son statut de pays hôte majeur pour obtenir le privilège d’organiser cette rencontre. Un bras de fer qui prend une nouvelle dimension avec les récentes déclarations de Rafael Louzan, convaincu que la logique sportive et historique plaide en faveur de son pays. Selon le président de la RFEF, les experts de la FIFA comprennent parfaitement que cette finale doit se tenir en Espagne, dans le cadre d’un Mondial dont l’essentiel de l’organisation se déroulera sur le sol européen.

La suite après cette publicité

Interrogé sur les discussions avec les responsables de la FIFA, le patron espagnol a envoyé un message clair au micro d’El Chiringuito : «oui, c’est indiscutable. De plus, je crois que les deux responsables, ce groupe de plus de 20 experts de la FIFA, comprennent également que, par simple bon sens et logique, cette Coupe du Monde est une Coupe du Monde européenne et que, par conséquent, la finale doit se dérouler ici. Oui, oui, il n’y a pas de discussion à ce sujet, et l’Espagne n’en a pas d’autre…» Il a toutefois reconnu que le dossier n’était pas encore définitivement bouclé, évoquant des obstacles liés au calendrier électoral de la FIFA et de l’Espagne. La position espagnole est donc claire, mais le Maroc, qui ambitionne lui aussi d’accueillir la finale du Mondial 2030, n’a certainement pas dit son dernier mot.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier