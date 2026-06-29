Le changement drastique de Chelsea sur le mercato

Quatre ans que BlueCo a pris la possession de Chelsea. Quatre ans que le consortium Todd Boehly-Clearlake envoie des énormes chèques sur de jeunes joueurs, avec toute l’incertitude que cela représente. Il y a eu du bon, avec Enzo Fernandez et Moises Caicedo (recrutés à 22 et 21 ans pour un total de 237 M€) mais aussi de gros loupés (Mudryk, Gittens et d’autres…). Emballant pour certains, voué à l’échec pour d’autres, le projet Chelsea incarné par BlueCo n’a pas réellement porté ses fruits en termes de résultats, avec la triste 10e place obtenue à l’issue de la dernière saison.

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Les Blues repartent donc sur un nouveau cycle, avec Xabi Alonso sur le banc de touche, pour imprimer une véritable identité de jeu, au lieu d’empiler les pépites annoncées. Cela n’empêche pas Chelsea de continuer à fureter la moindre occasion de recruter un grand espoir du football, le dernier en date étant Marco Palestra (21 ans) en provenance de l’Atalanta. Mais un dossier incarne le changement de stratégie. Celui menant à Granit Xhaka.

Du neuf avec du vieux ?

Joueur phare de Xabi Alonso durant ses deux belles années à Leverkusen, Granit Xhaka a fait un retour remarqué en Premier League du côté de Sunderland. Ce n’était pas gagné, tant ce transfert n’avait pas emballé grand-monde initialement, et même le Suisse, qui paraissait presque étonné d’atterrir là-bas. Mais la saison enthousiasmante des Black Cats (7e de Premier League) et le rôle majeur joué par Xhaka, devenu capitaine du club, ont changé l’analyse de ce mouvement.

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Xabi Alonso a donc demandé à sa direction de lui recruter le Suisse, âgé de… 33 ans et sous contrat jusqu’en 2028. Ce qui a été accepté puisqu’une première offre de 9 M€ environ a été envoyée Sunderland. Qui l’a rejeté d’un revers de la main. Déjà parce qu’il avait été recruté pour 15 M€ au Bayer Leverkusen l’été dernier. Ensuite parce qu’il dispose d’encore 2 ans de contrat. Enfin parce qu’il a réalisé une excellente saison. Il reste malgré tout étonnant de voir Chelsea se plier aux demandes de son entraîneur pour un joueur de cet âge, dans un secteur du jeu déjà sacrément embouteillé.

La dernière fois que BlueCo avait recruté un joueur aussi âgé, cela n’avait pas été une franche réussite : il s’agissait de Kalidou Koulibaly, arrivé de Naples à 31 ans, et revendu un an après à Al-Hilal. Mais comme l’expose The Athletic, « Chelsea estime qu’il est nécessaire d’avoir des voix plus matures dans le vestiaire ». Quitte à faire évoluer son projet initial, pour des résultats peut-être enfin convaincants…