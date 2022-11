Ligue des Champions : tous les qualifiés pour les 8es de finale

La phase de groupes de Ligue des Champions a officiellement pris fin ce mercredi soir après les 6 derniers matchs qui viennent de se terminer. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la compétition. Chelsea, le Real Madrid, Manchester City, le PSG et Benfica tenaient déjà leur billet avant la dernière journée.

La suite après cette publicité

Ils ont été rejoints par le RB Leipzig, l'AC Milan et le Borussia Dortmund. Hier, Naples, Liverpool, Porto, le Club Bruges, le Bayern Munich, l'Inter, Tottenham et l'Eintracht Francfort avaient déjà obtenu leur qualification. On les retrouvera les 14-15-21-22 février et les 7-8-14-15 mars 2023.