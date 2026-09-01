Youssouf Fofana rejoint finalement le Séville FC !

C’est la surprise de cette fin de mercato. Alors que plusieurs officialisations sont encore attendues, comme celle d’Enzo Fernandez à Manchester City, le Séville FC a surpris tout le monde en annonçant l’arrivée de Youssouf Fofana, l’international tricolore (25 sélections). Et ce alors qu’il n’y avait eu aucune rumeur à son sujet.

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« Le Séville FC et l’AC Milan ont conclu un accord pour le prêt, sans option d’achat, de Youssouf Fofana », a ainsi annoncé le club du sud de l’Espagne, dans un communiqué publié à quelques secondes de la fin du mercato en Espagne. Un joli coup pour l’écurie andalouse, qui a bien commencé sa saison, avec deux victoires en trois journées de Liga.

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Une grosse surprise

Plus tôt dans la journée, tout indiquait que l’ancien de l’AS Monaco allait revenir en France, puisqu’un accord avait été trouvé par l’OL avec l’AC Milan pour le prêt du joueur, avec option d’achat. Mais l’opération est tombée à l’eau, notamment parce que le dossier Malick Fofana s’est éternisé, et les Lyonnais n’avaient donc pas les fonds pour conclure l’opération.

Completa nuestro mosaico, Youssouf. pic.twitter.com/H4lgPzkFSY — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2026

Du haut de ses 27 ans, Fofana va donc débarquer dans un nouveau championnat, au sein d’un club qui a perdu de sa superbe ces dernières années, et qui a même été assez proche de la relégation. Il y retrouvera le Français Lucien Agoumé, avec qui il partagera le milieu de terrain. Tout indique qu’il sera un des joueurs majeurs de l’équipe de Luis Garcia Plaza, après une saison parfois un peu compliquée à Milan.