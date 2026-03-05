Menu Rechercher
Commenter 23
CDM

Le Maroc force pour une pépite du Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Les joueurs du Maroc après leur victoire aux tirs au but face à l'Espagne @Maxppp

Et si un des deux paris d’Alvaro Arbeloa pouvait émerveiller la sélection marocaine à la prochaine Coupe du Monde ? Pour le moment, rien n’est fait du côté de la capitale espagnole. Brillant avec la Fabrica et aligné dans l’entrejeu par le coach madrilène à deux reprises en Ligue des Champions, Thiago Pitarch semble faire l’unanimité en Espagne. Le jeune joueur de 18 ans qui était notamment sur la pelouse au Santiago Bernabeu lors de la défaite face à Getafe (1-0), devrait d’ailleurs faire un choix crucial dans les prochaines semaines. D’après les informations révélées par Defensa Central, il serait ciblé par le Maroc alors que celui-ci est né à Fuenlabrada (Espagne), mais son grand-père est originaire d’Al Hoceïma dans la région du Rif.

La suite après cette publicité

Son père a d’ailleurs été contacté par la fédération marocaine dernièrement, puisqu’elle veut procéder de la meilleure des manières, comme avec Brahim Diaz. L’inaction de la RFEF l’avait facilité et maintenant l’histoire pourrait être répétée avec le jeune joueur à la double nationalité. Selon d’autres informations en provenance du pays africain, un membre proche des Lions de l’Atlas aurait même déclaré : « le contrat est très succulent ». Reste à savoir si le joueur est convaincu par cela, et si la fédération espagnole veut contre-attaquer à l’approche du Mondial 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Real Madrid
Maroc
Espagne
Thiago Pitarch

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Maroc Flag Maroc
Espagne Flag Espagne
Thiago Pitarch Thiago Pitarch
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier