Le Maroc force pour une pépite du Real Madrid

Et si un des deux paris d’Alvaro Arbeloa pouvait émerveiller la sélection marocaine à la prochaine Coupe du Monde ? Pour le moment, rien n’est fait du côté de la capitale espagnole. Brillant avec la Fabrica et aligné dans l’entrejeu par le coach madrilène à deux reprises en Ligue des Champions, Thiago Pitarch semble faire l’unanimité en Espagne. Le jeune joueur de 18 ans qui était notamment sur la pelouse au Santiago Bernabeu lors de la défaite face à Getafe (1-0), devrait d’ailleurs faire un choix crucial dans les prochaines semaines. D’après les informations révélées par Defensa Central, il serait ciblé par le Maroc alors que celui-ci est né à Fuenlabrada (Espagne), mais son grand-père est originaire d’Al Hoceïma dans la région du Rif.

Son père a d’ailleurs été contacté par la fédération marocaine dernièrement, puisqu’elle veut procéder de la meilleure des manières, comme avec Brahim Diaz. L’inaction de la RFEF l’avait facilité et maintenant l’histoire pourrait être répétée avec le jeune joueur à la double nationalité. Selon d’autres informations en provenance du pays africain, un membre proche des Lions de l’Atlas aurait même déclaré : « le contrat est très succulent ». Reste à savoir si le joueur est convaincu par cela, et si la fédération espagnole veut contre-attaquer à l’approche du Mondial 2026.