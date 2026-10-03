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UEFA Nations League

Italie : Bastoni a même des regrets !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Bastoni (Italie) buteur contre l'Albanie @Maxppp
France 1-1 Italie

Buteur pour l’égalisation de l’Italie face à la France, Alessandro Bastoni symbolise la force de cette Squadra Azzurra, pleine d’abnégation. Certes longtemps recroquevillée devant son but, elle a fait le dos rond et a réussi à se procurer de grosses occasions au cours de la rencontre. De quoi même donner des regrets au défenseur de l’Inter Milan.

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« On savait qu’il faudrait se battre, et on l’a fait en première mi-temps, en se créant les occasions les plus nettes. On a aussi bien fait de ne pas baisser les bras après avoir encaissé le but. On a continué à jouer à notre meilleur niveau. Repartir avec des regrets en dit long sur cette soirée. Le chemin est encore long ; notre objectif est de devenir une équipe reconnue », a-t-il expliqué après la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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