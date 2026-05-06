Samir Nasri allume l’arbitre de Bayern-PSG

En accrochant le Bayern Munich ce soir en demi-finale retour de Ligue des Champions (1-1), le PSG a validé son billet pour une deuxième finale consécutive. Mais la rencontre aurait pourtant pu basculer dans l’autre sens plus tôt dans la partie.

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En première période, les Bavarois avaient réclamé une expulsion de Nuno Mendes pour une main, alors que le Portugais avait déjà écopé d’un carton jaune pour une faute sur Olise. Joao Neves s’est ensuite rendu coupable d’une autre main dans sa surface sur un dégagement de Vitinha, mais Joao Pinheiro n’a pas bronché. Pour Samir Nasri, l’arbitre portugais n’a pas été à la hauteur ce soir. «Par contre, je ne l’ai pas trouvé bon l’arbitre, je ne l’ai vraiment pas trouvé bon, je n’ai pas trouvé qu’il avait fait un bon match», a-t-il insisté au micro de Canal +.