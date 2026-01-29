La statistique affreuse de Barcola en Ligue des Champions

Bradley Barcola commence à inquiéter dans la capitale. En effet, le PSG n’est pas qualifié dans les huit premiers du tableau en Ligue des Champions après son match nul face à Newcastle hier au Parc des Princes (1-1). Mais, ce n’est pas seulement cette rencontre qui pèse lourd dans les rangs du club parisien. Si l’attaque mise en place par Luis Enrique était remplie de qualité face aux Magpies, un certain Bradley Barcola semblait en manque d’inspiration face à ses adversaires. Une statistique qui le concerne, laisse d’ailleurs à penser que le joueur tricolore n’est plus qu’une arme offensive efficace en C1. Il n’a plus marqué en Ligue des Champions depuis 15 rencontres.

Un chiffre qui en dit long sur ces dernières prestations qui paraissent de plus en plus compliquées en Europe. Pourtant buteur face à Auxerre le week-end dernier (0-1), le joueur de 23 ans reste muet lors des grands rendez-vous. Son coach espagnol, semble toujours croire en lui puisque sa place de titulaire n’a pas encore été perdue. Reste à savoir combien de temps l’ancien joueur de l’OL restera-t-il sur les pelouses sans marquer le moindre but en coupe d’Europe. Pour rappel, il est l’auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 16 matchs de Ligue 1 cette saison avec sa formation.