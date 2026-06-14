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Coupe du Monde

CdM 2026 : la rencontre Brésil-Maroc signe déjà un record

Par Tom Courel
1 min.
Vinicius Jr lors du match Brésil-Maroc @Maxppp
Brésil 1-1 Maroc

Hier soir, le Brésil et le Maroc nous ont offert une rencontre particulièrement rythmée pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Avec un football fluide du début à la fin, notamment du côté des Lions de l’Atlas, cette affiche a clairement attiré l’attention des supporters. Malgré le match nul (1-1), une statistique assez folle a vu le jour comme l’indique OptaJoe.

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En effet, le ballon est resté en jeu pendant 59 minutes et 13 secondes, le temps de jeu le plus élevé enregistré jusqu’à présent durant la compétition internationale. Avec un jeu rapide, dictée par les instructions claires des deux coachs, cette rencontre démontre déjà toute l’envie des sélections au tournoi. L’objectif sera désormais de dépasser ce taux lors des prochaines échéances.

Pub. le - MAJ le
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