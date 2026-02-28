Zinédine Zidane revient sur ses premiers souvenirs de football

Dès ses premières années, le football a profondément marqué Zinédine Zidane. « Les premiers souvenirs de football ? C’est déjà ce France-Portugal, en demi-finales de l’Euro 1984, qui remonte à la surface. Ce match est mon premier grand souvenir de foot et des Bleus. J’étais minot et j’étais surtout au stade… J’étais assis sur la vieille piste cyclable du Vélodrome. On avait eu des places », a raconté Zinedine Zidane à L’Équipe

« C’était chaud, partout, avec un scénario fabuleux. Il y avait un gros Portugal en face pour un des plus beaux matches de l’histoire du football français et des Bleus. Jean-François Domergue fait du "Tutu" (Lilian Thuram) avec ses deux buts. Il ne marquait jamais, comme "Tutu" en 1998 contre la Croatie (2-1). Grande, grande, grande équipe avec Jean Tigana, Michel Platini. Le short court, le maillot de légende, tout est légendaire dans ce match. Cette équipe est incroyable. Maxime Bossis, la prolongation, la chaleur, le dénouement. Et j’y étais », a-t-il ajouté.