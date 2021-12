Lille : José Fonte évoque son avenir

Arrivé en 2018, José Fonte fait depuis le bonheur des supporters lillois. À 37 ans et en fin de contrat en juin prochain, le Portugais ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. «Si je me réveille tous les matins avec l'envie de m'entraîner et d'être avec mes coéquipiers, bien sûr que j'aurai envie de continuer», a-t-il confié à France Bleu. «Il faut analyser saison après saison. Aujourd'hui je me sens bien, donc normalement je continue encore une saison. Continuer au LOSC? Ça va dépendre de ce que veulent faire les dirigeants.» Mais un autre facteur pourrait pencher dans la balance, car depuis son arrivée dans les Hauts-de-France, Fonte vit seul, sa femme et ses deux enfants étant restés à Londres.

La suite après cette publicité

«Ils me manquent aujourd'hui. Depuis mon arrivée au club durant l'été 2018, nous avons fait ce choix, c'est un sacrifice pour le bien-être de mes enfants. Ils sont bien à Londres, ils ont leur école, ma femme y a toute sa famille. Il faut assumer, mais la situation sanitaire a vraiment compliqué les choses. On a pensé déménager tout le monde à Lille, mais nous n'avons pas trouvé une école qui nous plaisait pour notre fils. On doit trouver une solution car sinon je vais rentrer vivre en Angleterre. La solution serait peut-être de tous vivre à Paris, je ferai les aller-retour en train.»