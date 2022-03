Newcastle : Bruno Guimarães ne regrette vraiment pas son choix...

La suite après cette publicité

Parti de l’Olympique Lyonnais deux ans seulement après son arrivée sur les bords du Rhône, Bruno Guimarães (24 ans) fait partie des premiers joueurs ayant accepté de relever le défi du Newcastle version pétrodollars. Transféré chez les Magpies en échange d’une cinquantaine de millions d’euros le Brésilien est à nouveau revenu sur ce changement inattendu. « Tout a été très rapide. En quatre, cinq jours, tout a été résolu. J’avais peu de temps. Je n’ai jamais caché mon envie de joueur en Premier League », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globoesporte.

Auteur d’un but en huit apparitions en championnat anglais (3 titularisations), le milieu de terrain auriverde ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indéboulonnable dans le Tyneside, mais son équipe est bien partie pour se sauver de la relégation (14e du classement, avec 9 points d’avance sur le 18e). « Ç’a été un risque, mais je crois au projet. Les supporters sont passionnés. Nous nous sommes bien renforcés. La saison prochaine, je pense qu’on sera plus fort pour aller chercher, qui sait, une qualification en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Je crois beaucoup au projet et je fais tout pour que tout se passe bien. »

Guimarães veut cartonner à Newcastle

Et quand Guimarães dit qu’il est prêt à tout, il le prouve. « Ici, j’ai déjà tout fait. Lors des trois premiers matches, j’ai joué à des postes différents. Lors du premier, on était deux au milieu. Au deuxième, on jouait avec deux récupérateurs. Je peux occuper tous les postes, je suis heureux, mais si je devais choisir, je préfère être dans un double pivot. C’est le poste que j’occupais à l’Athletico et à l’OL. » Heureux de son choix, le Brésilien aspire maintenant à devenir une légende de Saint James Park.

« Prendre l’exemple de Manchester City avec des joueurs tels que Agüero, Yaya Touré ou David Silva qui ont été des légendes du club parce qu’ils ont cru au projet dès le début. Ici, je suis venu avec Trippier qui a quitté l’Atlético qui était champion. Les supporters sont amoureux de moi, ce que je n’avais même pas à l’Athletico où j’ai remporté l’un des deux principaux trophées du club. »