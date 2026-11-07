OM : la débâcle lensoise fait craindre le pire à Bruno Genesio

L’Olympique de Marseille aurait sans doute préféré retrouver le RC Lens dans d’autres circonstances. Alors que les Phocéens restent sur une belle dynamique et continuent leur remontée au classement, ils s’apprêtent à défier une formation lensoise en pleine crise de confiance (ce dimanche, 20h45). Et pour cause, les Sang et Or viennent de subir la plus lourde défaite de leur histoire, humiliés à domicile par Côme (1-9) en Ligue des Champions. Une véritable déroute qui a plongé le club artésien dans la crise, à quelques jours d’une confrontation importante face à l’OM dans la course aux places européennes. Présent en conférence de presse ce samedi, Bruno Genesio est revenu sur cette soirée cauchemardesque vécue par les Lensois. « On a regardé la première période en direct avec le staff, ensuite j’ai regardé la deuxième dans ma chambre. Dans ces moments-là, on a de l’empathie pour le coach. Je me mets toujours à la place de mes collègues, je sais ce qu’on peut ressentir à ce moment-là », a confié l’entraîneur marseillais.

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Mais derrière cette compassion, Genesio sait parfaitement que son équipe devra se préparer à une réaction d’orgueil des Sang et Or. « C’est une équipe blessée qu’on va affronter, mais on connaît les valeurs de ce club au niveau de la combativité et de l’intensité, surtout à Bollaert. On s’attend à une réaction de leur part et on devra être prêts à affronter tout ça. » Le technicien marseillais a également insisté sur le rôle que pourrait jouer le public lensois dans cette rencontre. « Le match va dicter la réaction du public. Si on fait un bon début de match, ça peut être le cas (ndlr : de voir le public se retourner contre Lens). À l’inverse, si on ne fait pas ce qu’il faut, le public peut être derrière Lens et ça peut être difficile. On ne doit pas trop s’occuper des Lensois et de leur match contre Côme. Il y a des matches comme ça où tout sourit à l’adversaire et rien ne va pour notre équipe. C’est le football. Nous, on doit continuer de jouer comme ces derniers temps. »

Genesio redoute une réaction d’orgueil à Bollaert

Difficile toutefois pour Bruno Genesio de savoir quel visage affichera le RC Lens dimanche soir. « Quel impact aura le résultat face à Côme sur le match de demain ?Difficile à dire, je ne suis pas dans la tête des Lensois. Je me mets dans la tête du coach et du staff, on se sent très seul. Le match, je ne sais pas ce qu’on sera capables de faire. Je m’attache surtout à ce qu’on peut faire demain », a expliqué l’entraîneur marseillais. Ce dernier n’exclut d’ailleurs pas quelques ajustements tactiques de la part du staff lensois pour tenter de provoquer un électrochoc après cette humiliation historique. « L’adversaire changera peut-être de système, il y aura certainement une réaction de leur part. Je connais ce club et c’est sûr qu’ils vont réagir demain. À nous de savoir comment supporter tout ça et profiter de la situation. On va préparer le match avec nos forces. »

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Une méfiance d’autant plus compréhensible que cette rencontre a une importance particulière au classement. Sixième avec 15 points après neuf journées, l’OM reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1 et pourrait poursuivre sa remontée vers le podium en cas de succès. De son côté, Lens occupe la neuvième place avec 13 unités et doit impérativement réagir pour ne pas décrocher dans la course à l’Europe. Les Sang et Or restent également sur une défaite dans le derby face à Lille (0-1), avant leur naufrage européen contre Côme. Mais Genesio refuse de considérer cette mauvaise passe comme un avantage pour son équipe. À Bollaert, face à un public qui attend une réaction de ses joueurs, les Marseillais savent qu’ils devront répondre présents dans l’engagement et l’intensité pour prolonger leur belle série.