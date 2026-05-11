AS Roma : Giovanni Manna va prendre les rênes de la direction sportive

Selon nos informations, Giovanni Manna va devenir le nouveau directeur sportif de l’AS Roma. Actuellement en poste au Napoli, le dirigeant italien était devenu ces derniers jours la priorité de la direction romaine pour reprendre en main le secteur sportif après le départ annoncé de Frederic Massara. Les propriétaires américains des Giallorossi, les Friedkin, ont multiplié les contacts afin de convaincre l’ancien architecte de la Juventus Next Gen, réputé pour son travail sur les jeunes profils et sa capacité à construire des effectifs cohérents sur le long terme.

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Cette arrivée s’inscrit dans une profonde réorganisation interne à Trigoria. Depuis le départ de Claudio Ranieri de son rôle de conseiller auprès de la direction, l’AS Roma a choisi de rebâtir son organigramme autour de Gian Piero Gasperini, désormais au centre du projet sportif. L’ancien technicien de l’Atalanta souhaite un alignement total entre le terrain et la cellule de recrutement, à l’image de ce qu’il avait imposé à Bergame. Dans cette logique, le profil de Giovanni Manna a rapidement fait consensus en interne, Gasperini appréciant sa vision du marché et son aptitude à mêler jeunes talents et joueurs d’expérience.