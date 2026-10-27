Ballon d’Or : le petit frère de Lamine Yamal lui a volé la vedette

Alors que Lamine Yamal a vu le trophée lui échapper au profit de Harry Kane, son petit frère Keyne a attiré l’attention des journalistes lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Déjà remarqué l’an dernier à Paris, le jeune garçon s’est prêté au jeu des interviews avec une aisance qui a amusé les observateurs, au point de parfois voler la vedette à son aîné.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal’s little brother STOLE THE SHOW from his older brother at the Ballon d’Or ceremony!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2026
Little Keyne was busy giving interviews to journalists, seemingly doing MORE interviews than Lamine himself!
Japanese journalists even gifted him a little figurine to help him feel comfortable in front of the cameras!
As the night carried on, there were moments he had to take a nap! 😂😭
Des journalistes japonais lui ont même offert une petite figurine pour le mettre à l’aise face aux caméras. Mais après avoir multiplié les apparitions tout au long de la soirée, Keyne a aussi montré quelques signes de fatigue, avec des moments où une petite sieste semblait s’imposer. Une présence remarquée qui a ajouté une touche de légèreté à la cérémonie.
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