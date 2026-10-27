Ballon d’Or : le petit frère de Lamine Yamal lui a volé la vedette

Alors que Lamine Yamal a vu le trophée lui échapper au profit de Harry Kane, son petit frère Keyne a attiré l’attention des journalistes lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Déjà remarqué l’an dernier à Paris, le jeune garçon s’est prêté au jeu des interviews avec une aisance qui a amusé les observateurs, au point de parfois voler la vedette à son aîné.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal’s little brother STOLE THE SHOW from his older brother at the Ballon d’Or ceremony!



Little Keyne was busy giving interviews to journalists, seemingly doing MORE interviews than Lamine himself!



Japanese journalists even gifted him a little figurine to help him feel comfortable in front of the cameras!



As the night carried on, there were moments he had to take a nap! 😂😭 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2026

Des journalistes japonais lui ont même offert une petite figurine pour le mettre à l’aise face aux caméras. Mais après avoir multiplié les apparitions tout au long de la soirée, Keyne a aussi montré quelques signes de fatigue, avec des moments où une petite sieste semblait s’imposer. Une présence remarquée qui a ajouté une touche de légèreté à la cérémonie.