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Ligue des Champions

Atlético : le verdict est tombé pour Julian Alvarez

Par Max Franco Sanchez
Julian Alvarez et Koke @Maxppp

Les supporters de l’Atlético de Madrid tremblaient. Effectivement, en fin de rencontre face à Arsenal, Julian Alvarez avait dû quitter la pelouse, touché à la cheville. Ce qui remettait logiquement en question sa participation pour le retour à l’Emirates mardi prochain.

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Mais comme l’indique la Cadena SER, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il souffre d’une petite entorse et sera donc là pour le match retour, alors qu’il va suivre un traitement spécial ces prochains jours.

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