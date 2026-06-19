Coupe du Monde 2026 : le Maroc fait le service minimum contre l’Écosse mais se retrouve quasiment qualifié !

La deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 a débuté depuis ce jeudi et nous offre déjà de jolis scénarios. Dans le groupe C, on retrouvait l’Écosse et le Maroc qui visaient la qualification ou à minima un ballotage très favorable en cas de victoire. Victorieuse 1-0 contre Haïti, la Tartan Army misait sur une défense à 5 et une équipe compacte. On y retrouvait Scott McTominay et Lewis Ferguson dans l’entrejeu avec Ryan Christie et John McGinn sur les couloirs tandis que Ché Adams prenait la pointe. De leur côté, les Marocains qui avaient débuté par un nul 1-1 contre le Brésil se présentaient avec la même équipe avec un milieu renforcé. Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss soutenaient Ismaël Saibari.

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Et il ne fallait pas arriver en retard. Trouvé sur la droite à l’entrée de la surface par Brahim Diaz, Ismaël Saibari ne se faisait pas prier pour balancer un missile téléguidé dans la lucarne gauche d’Angus Gunn dès les premières secondes (1-0, 2e). Une entame parfaite pour les Marocains qui allaient pousser pour se mettre à l’abri. Ismaël Saibari sera proche de reprendre un joli centre d’Azzedine Ounahi devant le but (10e), Achraf Hakimi s’empaler sur Angus Gunn (18e) ou encore Neil El Aynaoui manquera le cadre sur une remise en retrait sur la droite de la surface de Brahim Diaz (30e). Un manque de justesse des Marocains qui s’intensifiait.

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Le Maroc a géré, mais s’est fait un peu peur sur la fin

Trouvé par Ismaël Saibari sur la gauche de la surface totalement seul, Bilal El Khannouss manquait son tir qui passait au-dessus du cadre (36e). Cependant, l’Écosse qui n’avait rien montré allait hausser le ton juste avant la pause, mais la reprise à bout portant de John McGinn passait à droite du but de Yassine Bounou (45e +2) tandis que la frappe de Kieran Tierney allait être contrée (45e +3). En seconde période, le Maroc revenait avec de bonnes intentions. Ismaël Saibari envoyait notamment une frappe sur la barre transversale (50e). Une nouvelle menace sur le but écossais qui allait être suivie par une tête de Bilal El Khannouss repoussée par Angus Gunn sur sa ligne (52e).

Au bord de la rupture, l’Écosse restait en vie dans ce match, à l’image de cette nouvelle frappe dangereuse d’Achraf Hakimi qui fuyait le cadre (62e). Malgré la domination adverse et un manque criant de conviction et de justesse technique, l’Écosse obtenait de rares occasions comme sur cette frappe devant la surface de Ryan Christie qui passait au-dessus du but marocain (64e). Par la suite, le Maroc entrait dans une phase de gestion contre une équipe d’Écosse un peu plus intéressante, mais toujours brouillonne dans le dernier geste. On notait notamment une lourde frappe de Scott McTominay déviée dans le petit filet (84e). Quelques petites péripéties, mais une victoire 1-0 pour le Maroc qui prend la tête du groupe C en attendant le match du Brésil contre Haïti à 2h30.