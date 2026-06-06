Coupe du Monde 2026 : la presse argentine annonce le probable forfait de Leonardo Balerdi !

Le cauchemar pour Leonardo Balerdi (27 ans). Convoqué avec l’Argentine pour disputer sa première Coupe du Monde aux États-Unis, le défenseur central de l’Olympique de Marseille aurait subi une terrible blessure lors de la dernière séance d’entraînement précédant le match amical face au Honduras, programmé dans la nuit de samedi à dimanche.

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Selon plusieurs médias argentins, la blessure serait suffisamment sérieuse pour priver le joueur du Mondial 2026. Une indisponibilité d’au moins un mois aurait été évoquée au défenseur de 27 ans, compromettant ainsi totalement sa participation à la compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

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Leonardo Balerdi gravement touché à l’entraînement

Toujours selon la presse locale, Balerdi aurait quitté l’entraînement particulièrement affecté par la nouvelle. Des sources en Argentine évoquent un joueur en larmes au moment de rejoindre l’hôtel de la sélection dirigée par Lionel Scaloni, conscient que son rêve de Coupe du monde pourrait s’être envolé en quelques minutes. Si cette information venait à être confirmée officiellement, elle conclurait une saison particulièrement compliquée pour le Marseillais. Souvent critiqué pour ses performances avec l’OM, Balerdi espérait retrouver le sourire sous le maillot de l’Albiceleste, lui dont l’avenir reste très incertain dans la cité phocéenne.

Cette blessure représenterait donc un immense coup dur, aussi bien pour le joueur que pour la sélection argentine à quelques jours du début du Mondial. Plusieurs options ont déjà été évoquées pour remplacer le Marseillais, alors que l’Argentine doit débuter la Coupe du Monde mercredi 17 juin, contre l’Algérie (3h00).