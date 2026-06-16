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Coupe du Monde

EdF : le formidable but de Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Par Maxime Barbaud
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Plus un qui font 58 ! Cette fois, Kylian Mbappé est seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Après avoir égalé Olivier Giroud un peu plus tôt lors de ce France-Sénégal, match comptant pour la Coupe du Monde, le capitaine des Bleus trône seul.

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Et de quelle manière puisqu’après une récupération haute de Michael Olise, l’attaquant s’est retourné pour envoyer une énorme frappe dans la lucarne de Mendy de 30 mètres. Avec ce second but, Mbappé permet aux Bleus de mener 3-1 et de s’imposer.

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