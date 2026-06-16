EdF : le formidable but de Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus

Plus un qui font 58 ! Cette fois, Kylian Mbappé est seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Après avoir égalé Olivier Giroud un peu plus tôt lors de ce France-Sénégal, match comptant pour la Coupe du Monde, le capitaine des Bleus trône seul.

La suite après cette publicité

𝐒𝐄𝐔𝐋 𝐀𝐔 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐓 ! 🔥



Quelle frappe incroyable de @KMbappe ! Son 58e but en Bleu, qui fait de lui le seul meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France 🇫🇷🤩



🇫🇷3-1🇸🇳 #FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xQB2cHGlkP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

Mbappé signe un chef-d’œuvre de 25 mètres et redonne deux buts d’avance aux Bleus ⚽️ Le capitaine entre dans l’histoire : 58 buts, seul meilleur buteur des Bleus.

La France mène 3-1.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #FRASEN pic.twitter.com/aghRNqwsdw — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 16, 2026

Et de quelle manière puisqu’après une récupération haute de Michael Olise, l’attaquant s’est retourné pour envoyer une énorme frappe dans la lucarne de Mendy de 30 mètres. Avec ce second but, Mbappé permet aux Bleus de mener 3-1 et de s’imposer.