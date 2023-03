Équipe de France féminine : Corinne Diacre est virée !

La suite après cette publicité

Il y a peu, Wendie Renard a lâché une petite bombe. Cadre de l’équipe de France féminine avec 141 sélections et 34 buts à son actif, la joueuse de l’Olympique Lyonnais a publié un long communiqué de presse dans lequel elle a annoncé sa mise en retrait de la sélection. Elle a notamment précisé qu’elle ne participerait pas à la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) et que surtout elle ne «cautionnait plus le système actuel bien loin des exigences requises pour le très haut niveau». Un message cash à destination de Corinne Diacre et de son staff.

Dans la foulée, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, deux autres joueuses importantes du groupe France, ont également suivi le mouvement. Tant que Diacre sera en poste, elles ne reviendront pas. Une décision radicale, mais nécessaire pour ces internationales tricolores, soutenues par l’UNFP. « Comment ne pas saluer ce soir le cri d’alarme extrêmement courageux poussé ce soir par Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France, dénonçant le décalage entre l’organisation actuelle de cette équipe, leurs attentes et les moyens alloués pour faire face aux exigences actuelles du très haut niveau.»

Une sélection en crise

Le lendemain, Perle Morroni a également décidé de se mettre en retrait de la sélection. Face à cette crise sans précédent, la Fédération Française de Football a dû se réunir et prendre rapidement des décisions. Outre l’avenir de Noël Le Graët, qui a démissionné de son poste de président de l’instance dirigeante du football français, le comité exécutif de la FFF a donc fait un large point sur les Bleues et sur l’avenir de la sélectionneuse, lâchée par une partie de son staff.

Une femme en poste depuis 2017 (52 victoires, 6 nuls, 6 défaites, ndlr) et qui a déjà eu des relations compliquées avec certaines joueuses cadres comme Amandine Henry. Mais le comité exécutif a décidé de prendre son temps avant de se décider et de nommer une commission réunissant 4 personnes, dont Jean-Michel Aulas, afin de trancher au sujet de Diacre. Cette dernière, qui s’est défendue face à la commission, a ensuite publié un communiqué de presse dans lequel elle a annoncé vouloir poursuivre sa mission à la tête des Bleues. Mais son souhait ne sera pas exaucé puisqu’elle a été remerciée ce jeudi 9 mars.

C’est terminé pour Diacre

«Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 9 mars, a reçu les conclusions de la commission missionnée par le Président par intérim, Philippe Diallo, pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine, à la suite des différentes prises de position de plusieurs joueuses. Composée de quatre membres du Comex (Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller), cette commission a rendu ses conclusions et proposé ses recommandations. Les nombreuses auditions menées ont permis d’établir le constat d’une fracture très importante avec des joueuses cadres et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Si la FFF reconnait l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine. Ce changement de sélectionneur s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l’Équipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024».

Âgée de 48 ans, Corinne Diacre quitte donc son poste après six années où elle n’a pas remporté de titres majeurs. La FFF va vite devoir trouver son ou sa remplaçant(e), qui fera face à un chantier colossal à quelques mois du Mondial 2023. Et pour ce faire, le nouveau patron de la FFF a demandé à la commission d’agir très rapidement. «Philippe Diallo a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur et de lui formuler ses recommandations. Le Comex a par ailleurs constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n’était plus acceptable dans l’avenir et compte proposer dans la gouvernance de l’Équipe de France féminine une mission complémentaire entre le Comex et le sélectionneur.» Dernièrement, les noms de Marinette Pichon, Hervé Renard et Gérard Prêcheur ont été avancés pour prendre la suite. Affaire à suivre.