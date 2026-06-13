Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Il est encore tôt mais voici le menu de ce 3e jour de Coupe du Monde à travers le programme TV. Il faudra s’armer de patience avant le premier match. Rendez-vous à 21h pour la 2e rencontre du groupe B. Après le Canada-Bosnie (1-1) d’hier soir, la Suisse se lance dans la compétition face au Qatar (21h), pays organisateur de la précédente édition, au Levi’s Stadium de Santa Clara.

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La suite s’annonce particulièrement alléchante. Le MetLife Stadiump d’East Rutherford sera le théâtre du premier choc de ce Mondial 2026 entre le Brésil et le Maroc à minuit pour inaugurer ce groupe C. L’autre match de la poule aura lieu dans la nuit, à 3h, et opposera Haïti à l’Ecosse au Gillette Stadium de Foxborough.

Samedi 13 juin

À 21 heures (heure française) - Groupe B : Qatar - Suisse (beIN Sports 1, M6)

Dimanche 14 juin