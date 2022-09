LdC : le PSG bat le Maccabi Haïfa mais ne rassure pas

Le PSG se déplaçait sur la pelouse du Maccabi Haifa lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Pour ce match, Christophe Galtier devait composer sans Presnel Kimpembe blessé. Danilo venait donc le remplacer en défense alors que Nordi Mukiele était préféré à Achraf Hakimi. Pour le reste, du classique et notamment le trio offensif Neymar-Messi-Mbappé. Côté Haifa, une formation assez méconnue, mais quelques têtes intéressantes notamment sur le front de l'attaque. Très vite dans cette rencontre, le PSG se montrait dangereux. Mbappé, après à peine 30 secondes de jeu, partait seul face au gardien, mais manquait son face-à-face. Et alors qu'on s'attendait à ce que le PSG déroule, le Maccabi Haifa a commencé aussi à produire du jeu en profitant d'une attitude totalement désinvolte des Parisiens. En témoigne cette action où Neymar effectuait une série de dribbles inutiles dans son propre camp, perdait la balle et n'essayait même pas de la récupérer. Lionel Messi lui traversait la rencontre sans se faire violence alors que Mbappé après un autre face à face raté ne semblait pas spécialement concerné par le match. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une merveille de centre de Dolev Haziza, c'est Tjaronn Chery qui ouvrait le score et surprenait une équipe parisienne très décevante (1-0, 24) dans l'attitude. Après ce but, c'est même Donnarumma qui sauvait les siens à plusieurs reprises et empêchait la catastrophe. Sans idée, le PSG réussissait tout de même à égaliser grâce à une accélération de Mbappé qui profitait à Messi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (1-1, 36e). Mais pas de quoi se rassurer pour autant tant le visage affiché par Paris était décevant.

Au retour des vestiaires, on s'attendait à voir un autre visage de la part du PSG. Mais il n'en était rien. Les Parisiens revenaient avec la même envie, la même mentalité et donc les failles aussi bien offensives que défensives. Le trio de devant traversait toujours la rencontre comme des fantômes, alors que la défense parisienne souffrait face aux attaquants du club israélien. Et c'est même le Maccabi Haifa qui se montrait le plus dangereux dans cette rencontre. Le PSG, grâce à quelques accélérations, arrivait à répondre de temps en temps, comme lorsque Messi voyait sa frappe repoussée de justesse par le portier Joshua Cohen (63e). Mais le talent de Paris a fini par faire la différence malgré une prestation insipide. Sur une contre-attaque éclaire emmenée par Messi, Kylian Mbappé délivrait les siens d'un plat du pied précis (2-1, 70e). De quoi sauver une prestation parisienne qui devrait faire beaucoup parler ces prochains jours. Neymar scellait le succès parisien en toute fin de match (3-1, 88e). Avec cette victoire, si le PSG ne rassure pas, il s'offre quand même la tête de son groupe et semble très bien partie pour se qualifier pour les 8eme de finale. Mais il faudra montrer largement mieux face à Benfica lors de la 3eme journée.