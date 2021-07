Leeds United : Kalvin Phillips pas intéressé par un départ

Révélation cette saison avec Leeds, Kalvin Phillips confirme avec l'Angleterre depuis le début de l’Euro. Gareth Southgate, sélectionneur des Three Lions, en a fait un titulaire indiscutable au milieu de terrain, de quoi attirer l’attention de nombreux gros clubs européens. Mais le joueur de 25 ans ne semble pas ouvert à un départ d’après les dires de son agent, Kevin Sharp : « son souhait n’a jamais été de partir, c’était d’être récompensé, de rester et de jouer pour l’équipe qu’il supporte depuis qu’il est enfant », rapporte The I Paper.

Leeds aurait d’ores et déjà rejeté plusieurs offres de plus de 20 M€. Mais les finances du club entraîné par Marcelo Bielsa sont bonnes et lui donnent la possibilité de garder ses meilleurs éléments. Les Peacocks pourraient même, une fois l’Euro terminé, offrir un nouveau contrat à Kalvin Phillips, avec qui il est lié jusqu'en 2024.