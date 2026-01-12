Pourquoi le Real Madrid a choisi Alvaro Arbeloa pour remplacer Xabi Alonso

Xabi Alonso et le Real Madrid, c’est terminé. Il était 18h11 précisément quand la Casa Blanca a lâché une véritable bombe. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. »

Huit minutes plus tard, la Casa Blanca mettait déjà un terme au suspens en annonçant le nom du successeur d’Alonso. «Le Real Madrid C. F. annonce qu’Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l’équipe première. Álvaro Arbeloa était l’entraîneur du Castilla depuis juin 2025 et a mené toute sa carrière d’entraîneur dans le centre de formation du Real Madrid depuis 2020.» Un événement qui colle avec ce qu’avait déclaré Alonso lorsqu’un journaliste l’avait interrogé sur son possible remplacement par son ancien coéquipier. «Álvaro pourrait devenir entraîneur à l’avenir. Il se débrouille très bien.» Pour les amoureux du Real Madrid, voir l’entraîneur du Castilla être promu à la tête de l’équipe première après l’échec d’un grand nom rappellera sans doute des souvenirs de l’hiver 2016, lorsqu’un certain Zinedine Zidane avait succédé à Rafa Benitez.

Le retour en grâce de Pintus

Dix ans plus tard, voir Arbeloa prendre la place d’Alonso est tout sauf une énorme surprise. Tout d’abord parce que son nom avait été cité récemment parmi les possibles alternatives quand la situation s’était tendue autour d’Alonso. Ensuite, si Arbeloa a su convaincre Florentino Pérez de lui donner sa chance, c’est parce qu’il a réalisé un excellent travail avec le Castilla. Cinquième de la troisième division, l’équipe réserve merengue totalise 10 victoires en 19 matches. De plus, Arbeloa a aidé à la progression de certains jeunes talents du club comme Gonzalo Garcia ou Chema Andrés (vendu à Stuttgart). Mais ce n’est pas tout. L’intronisation d’Arbeloa, c’est aussi le retour de certaines valeurs sûres chez les Merengues.

« Depuis son passage en tant que joueur au Real Madrid, le nouvel entraîneur du Real Madrid entretient de très bonnes relations avec Florentino Pérez et la direction. Il jouit donc de la confiance totale du Real Madrid », écrit AS, quand le journaliste Fabrizio Romano assure que « le club pense qu’il peut suivre un profil plus dans la continuité, proche de celui de Carlo Ancelotti ». Enfin, avec Arbeloa aux commandes, AS ajoute que c’est synonyme de la confirmation du retour en grâce du préparateur physique Antonio Pintus. L’Italien avait été écarté au moment de la prise de pouvoir de Xabi Alonso. Depuis, l’un des principaux reproches faits au désormais ex-coach merengue a été les nombreux soucis physiques. AS explique que Pintus est désormais « l’homme fort d’Arbeloa » et que le président Florentino Pérez, préoccupé par l’état physique de ses troupes, a poussé pour son retour.