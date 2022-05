Comment Thiago Alcantara est devenu le patron du milieu de Liverpool

La suite après cette publicité

Il est d'une élégance rare dans le monde du football. Esthète dans l'entrejeu capable d'offrir à une équipe une certaine maîtrise technique, Thiago Alcantara est un pur enfant de la formation catalane. Passé cependant au Bayern Munich en 2013 pour y rejoindre un certain Pep Guardiola, il a tout doucement fait son trou avec les Bavarois. Après sept saisons et une Ligue des Champions acquise en 2020, il estimait avoir fait le tour de la question et a rejoint Liverpool moyennant 24 millions d'euros. Un coup sublime des Reds pour renforcer son milieu de terrain qui a mis du temps à donner satisfaction. En effet malgré des débuts prometteurs, le milieu espagnol a contracté le Covid-19 puis une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains à un moment. À son retour, l'équipe n'était plus la même puisque Liverpool avait connu une cascade de blessure et des milieux comme Fabinho ou Jordan Henderson ont dû glisser en défense délaissant l'entrejeu. Un contexte peu évident où Thiago Alcantara avait sa part de responsabilité. Pas encore suffisamment initié au Gegenpressing et aux subtilités de Jürgen Klopp, Thiago Alcantara avait de grosses difficultés sur les transitions défensives et l'impact.

Si dans le contrôle du tempo et du jeu c'était encourageant, il payait globalement un contexte collectif compliqué. Pour autant, Jürgen Klopp n'était pas inquiet pour autant : «tu n'achètes pas Thiago au Bayern pour dire OK, bien, mais à partir de maintenant il fait ceci différemment, ceci différemment et cela différemment. C’est un travail, et généralement vous avez besoin de temps pour cela, donc ça s’installe et les choses se rassemblent assez naturellement sans trop changer, juste en l’améliorant en utilisant les différentes compétences.» Une adaptation qui a mis du temps, mais commençait à trouver ses marques quand les Reds ont terminé la saison en boulet de canon afin de terminer troisièmes de Premier League. Conscient d'être en dessous du niveau affiché à sa fin d'aventure avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara a renfilé le bleu de chauffe et affiche cette saison un niveau bien plus en adéquation avec son talent. Celui qui a fraîchement fêté ses 31 ans a pourtant connu un début de saison assez timide avec notamment une blessure au mollet.

Le Bentley Thiago Alcantara

Et s'il a encore manqué un mois de compétition entre décembre et janvier, il a été indiscutable quand il était disponible formant un trio avec Fabinho et Jordan Henderson (parfois Naby Keïta) de grande qualité. D'ailleurs, lors de ses absences, Liverpool a connu 6 victoires, 5 nuls et 1 défaites en Premier League, contre 20 victoires, 3 nuls et 1 défaite avec lui). Apportant la maîtrise technique que Liverpool avait un peu moins dans l'entrejeu auparavant, il contribue à l'élargissement des capacités des Reds. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si avec un Thiago Alcantara en pleine forme, Liverpool dispute ce samedi son 63e match de la saison. Que ce soit en FA Cup et Carabao Cup où ils ont été sacrés, en Premier League où ils ont terminé à un point de Manchester City (à MAJ si besoin) et en Ligue des Champions, les Reds ont su être compétitifs de la première à la dernière minute. Ce qui leur permet d'avoir déjà deux trophées et laisse la possibilité d'acquérir un incroyable triplé.

Fervent défenseur de l'international espagnol (46 capes, 2 buts) depuis son arrivée chez les Scousers, Jürgen Klopp jubile désormais :« des gens ont douté de sa capacité à s’intégrer dans l’équipe ? Dieu merci, ces gens ne prennent pas les décisions. Si un joueur a un coup de moins bien, bien sûr, ce n’est pas quelque chose que nous avions prévu. Mais Thiago voulait nous rejoindre et il savait comment nous jouons. Il pense beaucoup au football.» D'ailleurs au micro de talkSPORT il s'est joué au jeu des comparaisons : «il veut probablement être une Bentley plutôt qu'une Rolls Royce, il est un peu plus rapide ! C'est un joueur exceptionnel, je le savais quand il est arrivé ici. Il n'a pas eu de chance avec les blessures et ce genre de choses au début, mais quand il est en forme, il peut donner un vrai rythme au jeu. Il a l'œil pour ça, il calme le jeu dans les bons moments, il a une vue d'ensemble sensationnelle du jeu.» Bentley ou Rolls Royce peu importe, Thiago Alcantara conduit Liverpool sur le chemin du succès et le tout avec un bon son de heavy métal. Reste désormais à passer le péage Real Madrid...

