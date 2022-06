France U19 - Israël U19 : les compositions sont là

L'Euro U19 se poursuit en Slovaquie avec la demi-finale entre la France et Israël. Les Bleuets de Landry Chauvin s'organisent en 3-5-2 avec Thimothée Lo-Tutala dans les cages derrière Tanguy Zoukrou, Ousmane Camara et Isaak Touré tandis que Brayann Pereira et Jordan Semedo Varela officient comme piston. Dans l'entrejeu, Warren Bondo est associé à Florent Da Silva et Martin Adeline. Positionné en pointe, Alan Virginius est épaulé par Loum Tchaouna.

De son côté, Israël s'articule en 4-2-3-1 avec Tomer Tzarfati comme dernier rempart. Devant lui, Ilay Faingold, Stav Lemkin, Sean Edri et Roy Revivo. Le double pivot est assuré par Ilay Madmon et El-Yam Kanzapolsky. Seul en pointe, Ahmad Ebraheim est soutenu par Tai Abed, Oscar Gloch et Ariel Lugasi.

Les compositions

France : Lo-Tutala - Zoukrou, Camara, Touré - Pereira, Bondo, Adeline, Da Silva, Varela - Tchaouna, Virginius

Israël : Tzarfati - Faingold, Lemkin, Edri, Revivo - Madmon, Kanzapolsky - Abed, Gloch, Lugasi - Ebraheim