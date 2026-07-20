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Coupe du Monde 2026 : le but de Ferran Torres a provoqué un tremblement de terre

Par Kevin Massampu
1 min.
Ferran Torres et Nico Williams célèbrent le but du premier avec l'Espagne @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Au terme d’une finale globalement dominée dans le jeu, l’Espagne a battu l’Argentine (1-0, a.p.) pour s’offrir une deuxième Coupe du Monde dans son histoire, dimanche soir. Remplaçant au coup d’envoi, Ferran Torres s’est mué en héros, en inscrivant l’unique but de cette rencontre au MetLife Stadium (New York). La 25e réalisation du joueur du FC Barcelone, sans doute la plus importante de sa carrière, a fait rugir toute l’Espagne… à tel point qu’un tremblement de terre en Espagne a été enregistré.

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Selon un rapport de Jordi Diaz Cusi, sismologue espagnol, une onde sismique a bien été enregistrée dans plusieurs villes après ce but décisif en finale, puis au coup de sifflet final. Des sismomètres répartis à travers tout le pays ont capté les vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters. Les capteurs ont notamment détecté trois pics d’activité : après le but de Ferran Torres (106e), un second but annulé par la VAR (112e) et enfin, au coup de sifflet final. C’est par ailleurs le moment ayant généré la vibration la plus importante. Selon les scientifiques espagnols, ces mouvements correspondent à un phénomène de "sismicité induite", provoqué par l’activité humaine, quand de nombreux supporters sautent, crient et célèbrent en même temps.

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