Coupe du Monde 2026 : le but de Ferran Torres a provoqué un tremblement de terre

Au terme d’une finale globalement dominée dans le jeu, l’Espagne a battu l’Argentine (1-0, a.p.) pour s’offrir une deuxième Coupe du Monde dans son histoire, dimanche soir. Remplaçant au coup d’envoi, Ferran Torres s’est mué en héros, en inscrivant l’unique but de cette rencontre au MetLife Stadium (New York). La 25e réalisation du joueur du FC Barcelone, sans doute la plus importante de sa carrière, a fait rugir toute l’Espagne… à tel point qu’un tremblement de terre en Espagne a été enregistré.

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Vibraciones del suelo durante la celebración de la victoria en el Mundial 2026, registradas por estaciones sísmicas en diversas localidades del país. Datos de las redes sísmicas del @IGNSpain y del @ICGCat procesados en el @GEO3BCN_CSIC pic.twitter.com/I0SurZDNDN — Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi) July 20, 2026

Selon un rapport de Jordi Diaz Cusi, sismologue espagnol, une onde sismique a bien été enregistrée dans plusieurs villes après ce but décisif en finale, puis au coup de sifflet final. Des sismomètres répartis à travers tout le pays ont capté les vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters. Les capteurs ont notamment détecté trois pics d’activité : après le but de Ferran Torres (106e), un second but annulé par la VAR (112e) et enfin, au coup de sifflet final. C’est par ailleurs le moment ayant généré la vibration la plus importante. Selon les scientifiques espagnols, ces mouvements correspondent à un phénomène de "sismicité induite", provoqué par l’activité humaine, quand de nombreux supporters sautent, crient et célèbrent en même temps.