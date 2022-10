Aston Villa : Steven Gerrard sur la sellette

L'ancienne légende de Liverpool n'est pas au mieux avec Aston Villa actuellement. Nommé en novembre 2021, 38 matches plus tard, ce n'est pas la joie pour Steven Gerrard (42 ans). Une triste seizième place en Premier League malgré quatre rencontres d'affilée que Villa ne perd pas. À voir jusqu'à quand les dirigeants seront patients avec leur technicien aux 114 sélections avec l'Angleterre. Depuis son arrivée sur le banc d'Aston Villa, l'ancien milieu de terrain obtient seulement 1,24 point en moyenne par match.

Le Telegraph a rapporté la réaction de Gerrard après le nul (1-1) hier soir contre Nottingham Forest : « nous devons exiger plus des joueurs et je ne veux pas m'asseoir ici à parler de quatre matchs invaincus parce que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de frustration dans le vestiaire. Nous avons besoin de plus de qualité de la part de nos gros joueurs, quand nous l'obtiendrons, je suis sûr que nous pourrons transformer les matches en victoires ».