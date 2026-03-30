Affaire Sala : le dénouement financier entre Nantes et Cardiff attendu ce lundi

Sept ans après la disparition tragique d’Emiliano Sala dans un accident d’avion au-dessus de la Manche, le volet judiciaire connaît un tournant décisif ce lundi. En effet, le tribunal de commerce de Nantes doit rendre son délibéré en début d’après-midi concernant le litige financier opposant le FC Nantes au Cardiff City. Le club gallois, qui avait saisi la juridiction en 2023, réclame des réparations massives pour les pertes de revenus et divers préjudices sportifs découlant du décès de l’attaquant argentin, qui venait d’être transféré mais n’avait jamais pu porter ses nouvelles couleurs. L’ambiance entre les deux institutions reste électrique depuis des années et ce dénouement attendu pourrait encore ajouter de l’huile sur le feu.

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Après avoir entendu les plaidoiries des deux parties en décembre dernier, les juges consulaires devront trancher sur la responsabilité civile et les demandes d’indemnisation. Ce verdict est particulièrement scruté par le monde du football, car il pourrait clore — ou relancer via un appel — l’un des feuilletons juridiques les plus longs de l’histoire récente du football. Pour rappel, dès 2022, le TAS avait confirmé que le transfert d’Emiliano Sala était officiellement finalisé au moment du drame. Dans la foulée, en 2023, le tribunal du football de la FIFA avait ordonné à Cardiff de verser au FC Nantes le solde restant de la transaction, soit environ 11 millions d’euros sur les 17 millions initialement prévus. C’est donc malgré ces décisions sportives que le club gallois tente aujourd’hui un ultime recours devant la justice civile nantaise.