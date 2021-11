FC Barcelone : Xavi annonce la couleur avant ses débuts lors du Derby

Le vendredi 19 novembre 2021 restera comme le jour où Xavi est apparu pour la première fois devant la presse à la veille d'un match du FC Barcelone. En tant que coach. Hasard, c'est à l'occasion d'un derby de Barcelone face au grand rival de l'Espanyol que l'ancien milieu prodige va débuter sur le banc blaugrana, demain soir (21h). Une sacrée pression. Et pourtant, l'intéressé a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse. «Je suis très calme et positif. Je suis très excité d'être à la maison. Je suis moins nerveux que lorsque j'étais footballeur, maintenant je dois transmettre l'idée. Je suis calme et confiant. C'est un sentiment très agréable».

Nommé le 6 novembre, Xavi va devoir se jeter dans les eaux tumultueuses de la Liga, alors qu'il n'a ses joueurs à disposition que depuis quelques jours. La faute à une nouvelle trêve internationale. Malgré une préparation plus que tronquée, le technicien compte sur les connaissances de son effectif, familiers de l'ADN Barça. «Nous avons essayé, avec les joueurs qui sont restés pendant la trêve, de mettre en œuvre notre idée et d'analyser l'Espanyol. Nous n'avons pas eu beaucoup de jours pour travailler ensemble, mais de nombreux joueurs connaissent déjà notre idée», a-t-il expliqué, avant d'évoquer plus en détails ce qu'il attend.

Faire du Camp Nou une forteresse

«Nous devons faire des sacrifices et le talent rejaillira. Nous devons avancer ensemble comme une équipe. Nous devons être une forteresse à la maison. Évidemment, ce que nous voulons, c'est bien jouer, avoir le ballon, avoir des occasions, presser haut et nous pensons qu'il est plus facile d'obtenir un résultat de cette façon. Nous sommes dans l'urgence au classement et nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur. Nous redémarrons un projet avec tout l'enthousiasme du monde. Nous allons essayer de montrer notre idée de la façon dont nous jouons pour gagner», a-t-il ensuite énuméré.

Faire les efforts sur le terrain, courir, presser et retrouver une assise défensive à domicile (2 défaites, dont le Clasico, et 2 nuls au Camp Nou cette saison), mais aussi jouer avec le ballon, retrouver la superbe du Barça époque Guardiola-Iniesta-Xavi, telles sont les priorités du fraîchement nommé, qui espère retarder au maximum la première défaite des siens. «Nous espérons ne pas perdre trop tôt. Si une défaite survient, nous espérons qu'elle surviendra le plus tard possible. Ici, au Barça, nous ne pouvons pas nous le permettre». Le plus tard possible. Pas demain, donc. Surtout pas face à l'encombrant voisin.

«Une surprise ou deux» dans le premier onze de Xavi

Une équipe de l'Espanyol qui n'a plus battu le Barça en championnat depuis le 21 février 2009. Xavi doit s'en souvenir, il était titulaire ce jour-là. Un match à la saveur particulière, qu'il connaît bien. «C'est un derby. Nous avons joué des derbies toute notre vie et c'est un match spécial. J'ai été le joueur avec le plus de derbies et j'ai marqué des buts. C'est une motivation supplémentaire pour moi et les joueurs. Demain, nous devrons tout faire. Chaque fois que vous gagnez un derby, vous en sortez toujours plus fort». Son premier onze en tant que coach, Xavi n'en a rien dit. Mais le technicien devra faire sans plusieurs cadres. Pas un problème.

«Il y a beaucoup de détails à régler, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée de prendre un bon départ. J'aime ce que j'ai vu à l'entraînement et je pense que nous avons le talent. Demain, nous aurons également besoin des supporters. Cette positivité au sein du club doit se traduire par des résultats à partir de demain. Nous nous sommes entraînés après la conférence de presse et je n'ai pas encore décidé du onze. J'ai un bon feeling avec les jeunes. Nous n'avons pas Ansu, Dembélé, Martin (Braithwaite) ou Kun, mais les jeunes sont prêts. Il pourrait y avoir une surprise ou deux». Xavi entretient le suspense. Dans quelques heures, une nouvelle étape de sa carrière au Barça débutera. Pour le meilleur et pour le pire.