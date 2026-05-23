OL, Brésil : Paulo Fonseca réagit à la convocation d’Endrick

Prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. Impressionnant sous les couleurs rhodaniennes, le Brésilien a porté le club lyonnais vers une qualification européenne. Si son avenir devrait désormais s’écrire dans la capitale espagnole, le joueur de 19 ans va, avant cela, disputer la Coupe du Monde avec le Brésil. Dans un entretien accordé à Flashscore Brasil, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca est d’ailleurs revenu sur la convocation du petit prodige auriverde. «Évidemment, je suis très satisfait qu’il ait été convoqué. D’ailleurs, après ses performances ici, je pense que c’était inévitable. Ses performances ici ont été vraiment très, très positives», a tout d’abord lancé le coach lyonnais.

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Et d’ajouter : «les statistiques sont incroyables en si peu de temps, considère Paulo Fonseca. Pour un joueur qui a dû s’adapter à un nouveau football, à une nouvelle équipe, à une nouvelle ville… Et nous ne pouvons pas oublier qu’il vient d’une réalité totalement opposée à celle qu’il a trouvée à Lyon. (…) Il a progressé physiquement, il a progressé tactiquement et je pense que sa participation au jeu collectif s’est énormément améliorée. C’est pourquoi je ne suis pas surpris qu’il ait été convoqué. Il a vraiment été un joueur important, très important pour nous. Je pense que c’est un joueur de grand avenir. Il est doté d’une qualité technique unique et il n’a que 19 ans. La vérité, c’est que les gens oublient souvent qu’il se trouve dans un contexte difficile et qu’il n’a que 19 ans (…) Il a toute sa carrière devant lui et je crois qu’au fil des années, il sera de plus en plus influent en sélection du Brésil».