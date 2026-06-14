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Tottenham prolonge Pedro Porro

Par Josué Cassé
1 min.
Pedro Porro avec Tottenham @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 est désormais bien lancée, mais le mercato continue lui aussi d’animer cette première quinzaine de juin. Dans cette optique, Tottenham a annoncé, ce dimanche, la prolongation de Pedro Porro. « Nous sommes ravis de vous informer que Pedro Porro a signé un nouveau contrat à long terme avec le Club », précise le club londonien.

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« Pedro est un joueur très important pour nous, qui a constamment montré sa capacité à influencer les matchs, aussi bien en défense qu’en attaque. En plus de sa qualité technique, j’aime aussi sa mentalité. Chaque jour, il veut travailler, apprendre et s’améliorer, et ce sont ces caractéristiques qui aident les joueurs à atteindre le plus haut niveau. Il comprend le football de manière très intelligente, et apporte énergie, intensité et personnalité à l’équipe. Ce nouveau contrat est une bonne nouvelle pour tout le monde au Club. Nous croyons en Pedro, et je suis enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec lui et de l’aider à accomplir encore plus dans les années à venir », a de son côté déclaré Roberto De Zerbi.

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