PSG : les 7 clubs qui veulent sauver Hugo Ekitike

Les dix jours les plus longs. Pour le Paris Saint-Germain, cette fin de mercato va être agitée. Dans le sens des arrivées, les pensionnaires du Parc des Princes espèrent boucler les dossiers Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Du côté des départs, après avoir réglé plusieurs cas la semaine dernière (Neymar, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou encore Renato Sanches), les Franciliens veulent poursuivre sur leur lancée. Marco Verratti, Juan Bernat ou encore Hugo Ekitike sont les prochains joueurs que le PSG veut mettre à la porte.

Une porte s’est d’ailleurs définitivement fermée hier pour l’ancien joueur du Stade de Reims. En effet, Ekitike voulait rejoindre en priorité le Racing Club de Lens. Mais les Nordistes, bien qu’intéressés, ont finalement misé sur Elye Wahi. Une piste en moins donc pour le joueur du PSG qui n’a pas de quoi être inquiet puisqu’il a plusieurs écuries à ses trousses cet été. En Allemagne, l’Eintracht Francfort a un œil sur lui. Une bonne nouvelle pour le PSG qui veut tenter d’inclure son joueur dans l’opération Randal Kolo Muani.

Plusieurs clubs sont à ses trousses

Mais Hugo Ekitike a une autre option en Allemagne. Récemment, Bild a parlé d’un intérêt du Borussia Dortmund. Si jamais il le désire, il pourra aussi découvrir la Serie A. En effet, l’AC Milan pense à lui pour renforcer son secteur offensif. L’AS Roma également. Mais il est le plan B de la Louve, qui a pour priorité Duvan Zapata explique le Corriere dello Sport. Enfin, la Premier League pourrait aussi être la prochaine destination du joueur né en 2002. La presse britannique a indiqué qu’Everton et West Ham ont un petit faible pour lui.

Ce lundi, The Sun dévoile le nom d’un nouveau courtisan. Il s’agit de Fulham. Les Cottagers sont en quête d’un attaquant suite au départ d’Aleksandar Mitrovic à Al-Hilal en Arabie saoudite. L’écurie de Premier League suit donc Ekitike, pour lequel il faudra mettre entre 35 et 40 millions d’euros. Ce serait le prix fixé par Paris. Un club où on a clairement indiqué à l’attaquant français qu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. D’autant que RKM est ciblé. Hugo Ekitike a encore dix jours pour trouver son bonheur.