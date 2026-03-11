PSG - Chelsea : les notes du match

Qualifié aux forceps lors des barrages face à l’AS Monaco (3-2, 2-2), le Paris Saint-Germain n’abordait pas vraiment le money time de la Ligue des Champions avec le plein de confiance. L’an dernier, le futur vainqueur de l’édition 2025 avait lancé sa saison en se montrant séduisant et efficace à partir du mois de janvier. Cette année, la donne était différente avant le coup d’envoi contre Chelsea. Les Rouge et Bleu retrouvaient l’équipe avec laquelle ils avaient conclu leur saison le 13 juillet 2025, mais contrairement aux Blues, les Franciliens donnaient l’impression d’être à bout physiquement et mentalement après un exercice 2024-2025 marathon et un enchaînement express, sans préparation ni grands renforts au mercato, avec la saison 2025-2026. Depuis le début de la saison, Luis Enrique doit gérer les temps de jeu et ses joueurs ont été nombreux à faire des allers-retours à l’infirmerie. Pour ce huitième de finale aller de C1, le coach espagnol a d’ailleurs dû composer ans Fabian Ruiz, l’un des métronomes du milieu indisponible depuis le 20 janvier dernier. Ce qui ne l’a pas empêché d’aligner une équipe presque type avec Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Barcola, Dembélé et Doué. Incertains, Neves et Dembélé étaient bien de la partie. En face, après avoir fini 6e du classement, Chelsea abordait ce rendez-vous dans un rôle idéal face aux tenants du titre. Les Blues ont prouvé qu’ils savaient faire déjouer les Parisiens en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0) et ils ont recruté un Liam Rosenior ayant déjà réussi à embêter sérieusement le PSG lorsqu’il était en charge de Strasbourg.

Face à ce constat d’ensemble sur l’été de forme du PSG, le début de match des Franciliens était logiquement scruté. Un premier frisson a parcouru le Parc des Princes dès la 4e minute sur un centre de James passé devant le but de Safonov, mais c’est Paris qui a finalement « surpris » son monde. Après une frappe lointaine de Neves (5e), les partenaires de Marquinhos ont mis les Blues sous pression avec un pressing d’enfer symbolisé par le marquage individuel de Neves sur Palmer. Paris avait beaucoup de bonnes intentions et a finalement été récompensé en ouvrant le score par un bijou de Bradley Barcola sur une remise de la tête de Neves (1-0, 10e). Paris a retrouvé ses jambes et Barcola a enfin marqué en Ligue des Champions après une disette de 17 matches dans la compétition. De quoi laisser penser qu’on avait retrouvé le PSG de la saison dernière. Cinq minutes après l’ouverture du score, Dembélé aurait même pu doubler la mise sans un sauvetage miracle de Jorgensen, qui a envoyé le cuir sur sa barre transversale (15e). Mais ce temps fort parisien a logiquement épuisé dans les réserves rouge et bleu. Chelsea en a alors profité et les Blues ont clairement ciblé le côté droit francilien pour placer ses attaques, la faute à un Hakimi assez haut et un Marquinhos moins rapide que Pacho.

Entrée tonitruante de Kvaratskhelia

Un choix payant que Pedro a failli exploiter à deux reprises (18e, 20e). C’est aussi un centre venu de la gauche londonienne qui a mis Neto en situation de marquer de la tête (23e). Moins dominateur, le PSG subissait et misait surtout sur des coups d’éclat pour faire mouche. Ce qu’aurait pu faire Barcola sur une frappe enroulée puissante sans un nouvel arrêt de grande classe de Jorgensen (25e). Paris restait dans son match, avant de commettre une grosse erreur. Parti jouer un ballon sur une touche à l’opposé, Mendes a oublié de reprendre sa place sur l’action suivante. Résultat : Gusto s’est retrouvé tout seul au second poteau pour égaliser (1-1, 28e). Un coup dur pour Paris au vu de son début de match. Chelsea pensait alors avoir fait le plus dur. Les Londoniens auraient même pu crucifier leur hôte juste avant la pause par Palmer. C’était sans compter sur un Safonov cette fois-ci décisif (40e). Dans la foulée, c’est même le PSG qui a fait mal aux Blues. Lancé en contre par Doué, Dembélé a choisi de filer seul au but malgré la présence d’Hakimi. Bien lui en a pris puisque le Ballon d’Or 2025 a réussi à redonner l’avantage aux siens d’une frappe croisée imparable (2-1, 45e).

Au retour des vestiaires, le PSG a repris son pressing intense, mais encore une fois, il s’est tiré une balle dans le pied tout seul. Impliqué sur le premier but londonien, Mendes a été à l’origine du deuxième en ratant une transversale que Doué a mal jugée avant de se faire chiper le ballon par Neto. Parti côté gauche, le Portugais n’avait plus qu’à centrer pour Fernandez qui ne s’est pas fait prier pour tromper facilement Safonov (2-2, 57e). Luis Enrique avait de quoi être agacé sur son banc de touche. Paris a réussi à museler Palmer et Pedro, les dangers annoncés, mais c’est finalement Neto qui l’a fait souffert. Il faut dire qu’avec Marquinhos en face, le Lusitanien avait de quoi placer ses accélérations. La suite du match a été plus compliquée pour les champions d’Europe. Paris n’arrivait plus à tirer au but depuis le retour des vestiaires et se laissait endormir par les visiteurs. On pouvait redouter le pire, tant les Rouge et Bleu étaient inoffensifs. Heureusement pour eux, Chelsea sait aussi faire des cadeaux. Sur une passe en retrait de Fofana, Jorgensen pensait avoir le temps de dégager ou de feinter Barcola. L’ailier parisien a finalement réussi à contrer la passe du gardien adverse et la suite a fait chavirer le Parc. Kvaratskhelia a récupéré le cuir pour servir Vitinha, auteur du but du 3-2 d’un lob astucieux (3-2, 74e). Devant au score pour la troisième fois, Paris pensait se faire rattraper encore une fois sur un nouveau centre de l’intenable Neto pour Pedro, mais le Brésilien était hors-jeu (79e). Paris pouvait souffler, mais ne pensait pas vivre une telle fin de match. Les Blues ont multiplié les erreurs, mais un exploit de Kvaratskhelia a changé la donne. Après une récupération de Mayulu, le Titi a servi le Géorgien côté gauche. L’ancien Napolitain a repiqué avant de décocher un missile au milieu de 4 adversaires (4-2, 86e). Deux buts d’avance, c’était bien, mais « Kvara » en a mis un cinquième dans les arrêts de jeu (5-2, 90e). De quoi mettre les tenants du titre en position confortable avant le match retour mardi prochain.

L’homme du match : Neves (8) : son retour dans le onze de départ a fait beaucoup de bien avec une première frappe intéressante (5e). Il n’a pas tout réussi évidemment et a d’ailleurs eu très chaud sur le but refusé à Joao Pedro où il est en position de dernier défenseur (80e). Au marquage sur Cole Palmer, il lui a livré un sacré duel tout au long de la soirée où il est plutôt sorti vainqueur au prix d’une abnégation et d’un sang-froid à toute épreuve comme ce tacle dans la surface (50e). Très présent à la récupération, l’ex-joueur de Benfica fut passeur décisif pour Barcola d’une remise de la tête (10e).

PSG :

- Safonov (6) : encore préféré à Chevalier ce soir, le gardien a soufflé un peu plus le chaud que le froid. Sérieux dans les relances et un peu chanceux sur ce ballon qui lui revient dans les mains après cette accélération de Neto (17e), il peut sans doute mieux faire sur l’égalisation de Gusto (28e). A sa décharge, le Russe est un peu livré à lui-même. On ne lui en tiendra pas rigueur tant son arrêt sur la reprise de Palmer est essentiel (39e). Non seulement il sauve les siens mais cela permet en plus de cela de lancer le contre conclu par Dembélé (40e). Il ne peut rien faire sur le but de Fernandez (58e).

- Hakimi (5,5) : après de premières minutes un peu hésitantes, il lance sa rencontre en étant à l’origine du premier décalage sur l’ouverture du score (10e). Le latéral est également au départ et à l’arrivée du second but en orientant la relance et en poursuivant sa course jusqu’à la surface adverse où son appel créé une fausse piste désorientant la défense des Blues (40e). Le Marocain est encore à la baguette sur le dernier but de Kvara après un déboulé de 50 mètres (90e+4). Défensivement, ce fut plus compliqué pour lui de contrôler Neto. Son positionnement très haut, voir ailleurs sur le terrain, a mis en difficultés son équipe dans le jeu son ballon.

- Marquinhos (4) : il y a eu de quoi prendre peur sur cette course de 50 mètres avec Neto où il est nettement battu (17e). Le capitaine a rappelé à tout le monde qu’il avait des jambes de 31 ans. Le Brésilien a souvent été à la limite ce soir mais il n’a pas compté ses efforts, quitte à presser très haut… et à laisser un grand vide dans son dos. Il est moins déstabilisé par cette seconde accélération de Neto mais cette fois le centre a donné un but à Fernandez (58e). Une intervention importante au milieu (33e) et quelques transversales intéressantes dont il aurait davantage plus se servir. Il a fini en grimaçant.

- Pacho (7) : s’il connaît sa première période de doute depuis son arrivée au PSG il y a un an et demi, le défenseur a levé quelques doutes ce soir. Il a connu quelques difficultés à cadrer Joao Pedro lorsque celui-ci sortait de sa zone de prédilection (19e). Heureusement, l’attaquant l’a rarement fait. Au lieu de ça, il s’est heurté à l’ancien du Royal Antwerp, véritable mur dans sa moitié de terrain (22e, 53e). L’Équatorien a offert de la sérénité aux siens grâce à son autorité.

- Mendes (3) : un petit oubli sans conséquence sur Gusto (14e) mais un autre bien plus inexplicable sur l’ancien Lyonnais, auteur de l’égalisation (28e). On se demande encore comment il a pu s’égarer comme ça… Heureusement, il s’était rattrapé sur l’action précédente où l’intelligence de son placement sur le centre de Neto a eu valeur de but non encaissé (17e). Vous l’aurez compris, c’est un match un peu fouilli que nous a donné le latéral gauche. Des problèmes à défendre, beaucoup de solutions sur son aile mais aussi des erreurs comme cette transversale aboutissant à la seconde égalisation de Chelsea (58e).

- Zaïre-Emery (6) : le Titi Parisien a beaucoup donné ce soir, ne comptant jamais ses efforts. Son énergie a d’ailleurs pu soulager son arrière-garde et le côté droit où les déplacements d’Hakimi ont pu mettre Marquinhos en difficultés. Aligné au milieu de terrain, il a tenté d’apporter le surnombre et des solutions sans que cela s’avère payant. Il a remporté tous ses duels et a assuré une certaine présence pour effectuer des relais. Le bilan de sa prestation globale est tout de même un peu en deçà de ce qu’il a montré ces derniers mois. Remplacé par Hernandez (78e).

- Vitinha (6,5) : il n’est toujours pas aussi rayonnant qu’il y a quelques mois mais il a dû mieux chez lui. Le retour de blessure de Joao Neves, son acolyte, n’y est sans doute pas pour rien. Le maître à jouer portugais a retrouvé des jambes et des idées avec plusieurs ballons intelligents dans le dos de la défense (46e). Physiquement en revanche, il y a de quoi s’inquiéter. Il a largement baissé le pied après la reprise. Le milieu de terrain a souffert jusqu’à perdre ses duels ou à se faire éliminer trop facilement (70e). Pourtant, c’est bien lui qui inscrit le 3e but si important de son équipe en finissant par un lob subtil (74e) et glisse cette talonnade décisive sur le 5e but (90e+4).

- Doué (5,5) : une prestation encore mitigée de sa part, alors qu’il semblait un peu mieux ces dernières semaines. Il est certes présent sur le premier but (10e) et passeur décisif pour Dembélé (40e) mais le milieu offensif droit est aussi coupable d’une certaine déconnexion avec ses coéquipiers. Il donne l’impression de jouer pour lui. Sa négligence sur la transversale manquée de Nuno Mendes coûte cher, lui qui n’attaque pas son ballon (58e). Son pressing a fait mal à Caicedo quoique pas toujours récompensé. Remplacé par Kvaratskhelia (62e), dont l’entrée a été déterminante. Il a animé les côtés et s’est offert un joli numéro dans la surface (75e). Il est passeur pour Vitinha (74e) et marque un but formidable - un missile puissant côté opposé depuis l’entrée de la surface (86e) - puis un suivant après une course et un centre retrait d’Hakimi (90e+4), qui changent beaucoup de choses en vue du retour. Averti (88e).

- Dembélé (6,5) : lui aussi effectuait son retour dans le onze de départ et cette fois, ce fut concluant. Une première situation où il doit mieux faire (4e) mais son centre au second poteau pour la tête de Joao Neves en direction de Barcola s’est avéré payant (10e). Il y a aussi cette lourde frappe en angle fermé déviée par Jorgensen sur son poteau (15e) mais il a été récompensé par ce contre où il est à la conclusion en se servant de l’appel d’Hakimi pour crocheter Fofana (40e). Le Ballon d’Or a fait montre de beaucoup de mobilité sur toute la ligne d’attaque et n’a pas ménagé ses efforts pour presser. Sans doute encore un peu juste physiquement, il a été remplacé par Lee (68e).

- Barcola (7,5) : en ouvrant le score d’une belle frappe du gauche sous la barre, le Parisien a mis fin à 17 matchs de Ligue des Champions sans marquer et a surtout récompensé le très bon début de soirée des siens. Son second tir enroulé, dévié in extremis par Jorgensen, aurait mérité meilleur sort (25e). Il est aussi fautif sur l’égalisation en oubliant de prendre l’information sur un Nuno Mendes aux abois (28e). De quoi nourrir quelques regrets car l’ailier gauche a sorti une prestation très consistante avec ce pressing payant sur Jorgensen (74e) et une activité incessante. Remplacé par Mayulu (78e), auteur de la récupération sur le 4e but (86e).

Chelsea :

- Jörgensen (2) : une nouvelle fois préféré à Robert Sánchez par Liam Rosenior, le portier des Blues n’a pas entamé la rencontre de la meilleure des manières. Dès la 5e minute, il s’est fait une grosse frayeur en ratant sa relance et en offrant un ballon dangereux à Désiré Doué. Il s’est toutefois bien repris par la suite avec un arrêt important face à Ousmane Dembélé, repoussant la frappe puissante de l’attaquant parisien sur son poteau. Plutôt intéressant dans le jeu au pied durant le premier quart d’heure, il a également bien anticipé une longue ouverture de Marquinhos. En revanche, il n’a rien pu faire sur la réalisation de Dembélé juste avant la pause (2-1, 39e). Il a vécu une seconde période bien différente : il a totalement manqué sa relance et a indirectement offert le 3e but à Vitinha (3-2, 74e). Jörgensen n’a encore rien pu faire face à Kvara sur le 4-2 (86e). Pire, il est encore coupable sur le doublé du Géorgien en toute fin de rencontre (5-2, 90e+4).

- Gusto (6,5) : titularisé sur le flanc droit de la défense de Chelsea, l’ancien latéral de l’OL devait gérer Bradley Barcola sur son couloir, son ami et coéquipier en équipe de France. Solide défensivement et bien placé dans ses interventions, il s’est surtout illustré offensivement en égalisant tel un véritable avant-centre sur un nouveau caviar d’Enzo Fernández (1-1, 28e). Très actif dans son couloir, il a remporté plusieurs duels importants, notamment face à Nuno Mendes à la 38e minute. Une première période très intéressante pour l’international français, qui devrait grandement plaire à Didier Deschamps. Il a directement repoussé une action du PSG à la 46e. Malo Gusto a subi un gros duel avec Barcola à la 70e minute, restant au sol quelques instants. Il a été remplacé par Garnacho à la 88e.

- Fofana (5) : positionné à droite de la charnière centrale, l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne, indiscutable cette saison, a connu une première période contrastée. Globalement solide dans l’impact, il semble toutefois impliqué sur le deuxième but parisien. Face à Ousmane Dembélé, il s’est laissé surprendre par un crochet du pied gauche avant que le Ballon d’Or 2025 ne revienne sur son pied droit pour ajuster Jörgensen (2-1, 39e). Il a été meilleur que Chalobah à la relance, mais a beaucoup subi également en seconde période.

- Chalobah (4,5) : défenseur le plus utilisé cette saison par Chelsea (sous Enzo Maresca puis Liam Rosenior), il devait confirmer dans ce choc européen. Appliqué dans ses interventions, il a tenté de maintenir le bloc défensif londonien compact face aux mouvements offensifs du PSG. Présent dans les duels et plutôt concentré dans son placement, il a rendu une copie sérieuse au cours de ce premier acte. Il a été plutôt discret en seconde période, perdant de nombreux duels.

- Cucurella (4) : tout juste de retour de blessure ces derniers jours, l’Espagnol n’avait plus été titulaire depuis le 10 février dernier. Pour cette reprise, il devait contenir Désiré Doué sur son côté. Dès la 12e minute, il s’est rendu coupable d’un geste limite sur le jeune Parisien, mais l’arbitre a finalement laissé l’avantage. Globalement solide dans ses interventions, il a plutôt bien contenu son vis-à-vis, même si Doué a parfois réussi à le faire reculer, notamment autour de la demi-heure de jeu. Il a commis une faute évitable sur Kvicha Kvaratskhelia (63e).

- Caicedo (5,5) : auteur d’un début de saison très solide, l’international équatorien retrouvait ce soir son compatriote Willian Pacho. Fidèle à son style, il a mis beaucoup d’impact et d’agressivité dans l’entrejeu. Dès la 2e minute, il a livré un gros duel avec Désiré Doué. Très utile dans la récupération, il s’est aussi distingué par sa capacité à sortir proprement du pressing parisien, notamment grâce à un geste technique intéressant dans sa surface à la 12e minute. Il a été important en seconde période, comme à la 84e où il a remporté son duel face à Hakimi.

- James (5) : repositionné au milieu de terrain, comme souvent lorsque Malo Gusto occupe le flanc droit, le capitaine des Blues évoluait aux côtés de Moisés Caicedo dans un double pivot. Dès la 4e minute, il a adressé un centre parfait pour João Pedro, qui n’a pas réussi à conclure. En revanche, son placement approximatif sur l’action du premier but parisien a permis à Bradley Barcola de récupérer le ballon de João Neves avant de conclure (1-0, 10e). Il s’est ensuite illustré par sa capacité à casser le pressing parisien, obtenant notamment une faute importante face à Vitinha en fin de première période (43e). Reece James a évolué plus bas en seconde mi-temps, apportant du renfort dans l’aspect défensif.

- Neto (6) : probablement l’un des joueurs les plus sous-cotés de l’effectif de Chelsea, l’ancien ailier de Wolverhampton évoluait sur le côté gauche, face à Achraf Hakimi. Toujours aussi rapide, il a montré ses qualités de percussion avec une accélération impressionnante à la 17e minute, laissant Marquinhos très loin derrière lui. L’action n’a toutefois pas abouti, Nuno Mendes étant revenu défendre efficacement. Le Portugais a été très remuant tout au long du premier acte. Il a récupéré un ballon très haut après une passe ratée de Mendes et une erreur technique de Doué, et a ensuite offert sur un plateau l’égalisation à Enzo Fernandez (1-1, 58e). Il aura été très actif sur son côté tout au long de la rencontre, comme à la 81e où il a cru s’offrir une nouvelle passe décisive à la 79e. Il a frôlé le rouge après avoir bousculé un ramasseur de balle sur le côté.

- Fernandez (6,5) : aligné un cran plus haut dans le milieu des Blues, l’Argentin avait pour mission d’assurer le lien entre l’entrejeu et l’attaque. Après une faute évitable sur Achraf Hakimi dès la 8e minute, il a manqué une frappe largement hors cadre à la 13e. Mais le Champion du Monde s’est distingué par sa qualité technique et sa vision du jeu, délivrant plusieurs passes très précises, dont une magnifique ouverture pour João Pedro à la 20e minute. Sa qualité de passe a été récompensée avec une superbe offrande pour Malo Gusto sur l’égalisation (28e). Il a néanmoins frôlé le carton jaune après une intervention rugueuse sur Doué (30e), ce qui l’aurait suspendu pour le match retour. Bien placé, il a égalisé après un vraiment bon travail de Pedro Neto sur le côté gauche (1-1, 58e).

- Palmer (4) : positionné sur le couloir droit de l’attaque londonienne, l’international anglais retrouvait le PSG, contre qui il s’était illustré l’été dernier avec un doublé retentissant en finale de la Coupe du Monde des clubs. Plutôt discret dans cette première période, il a tenté d’apporter du mouvement entre les lignes, mais a été bien contenu par la défense parisienne. Cole Palmer a enrhumé Neves dans la surface parisienne, avant de voir ce dernier intervenir proprement dans ses pieds (49e). Il a complètement disparu en seconde période, étant largement l’attaque des Blues le plus discret. Il a été remplacé par Lavia à la 82e.

- J.Pedro (5) : meilleur buteur de Chelsea cette saison avec déjà 18 réalisations toutes compétitions confondues, l’attaquant brésilien était aligné en pointe face à son capitaine en sélection, Marquinhos. Dès la 4e minute, il a manqué une belle opportunité en ratant sa reprise sur un centre de Reece James. Il s’est également signalé par une tête trop peu appuyée sur un centre de Cucurella à la 23e minute, facilement captée par le portier parisien. Il a globalement été meilleur dans ses décrochages que sur le front de l’attaque en première mi-temps. Trop esseulé, il a perdu un nouveau ballon à la 64e et a manqué sa déviation de la tête à la 72e. Il a égalisé à la 79e, mais le but a finalement été refusé pour hors-jeu. Il a été remplacé par Delap à la 82e.