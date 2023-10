Ligue 1 : une minute de silence prévue avant les matches de la 9e journée

Sur son site officiel, la Ligue de Football Professionnel annonce la mise en place d’une minute de silence avant les matches de la 9e journée de l’élite et la 11e de Ligue 2, et ce afin de rendre hommage aux nombreuses victimes de malheureux évènements survenus ces derniers jours, entre le professeur assassiné à Arras vendredi dernier, les deux supporters suédois tués dans les rues de Bruxelles ainsi que les nombreux civils israéliens et palestiniens décédés lors du conflit.

La suite après cette publicité

«Avant le coup d’envoi des rencontres de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats et de la 11e journée de Ligue 2 BKT, une minute de recueillement sera observée en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi 13 octobre au lycée Gambetta-Carnot, à Arras, aux deux supporters suédois venus assister au match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède et assassinés par un terroriste à Bruxelles, mardi 16 octobre, ainsi qu’en hommage aux multiples victimes des dramatiques évènements survenus récemment en Israël et en Palestine», indique le communiqué de l’instance tricolore.