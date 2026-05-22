Pep Guardiola annonce son départ de Manchester City !

Il se dit que Pep Guardiola était furieux en voyant la presse anglaise faire fuiter l’annonce de son départ de Manchester City. Ce vendredi, alors qu’il est censé donner une conférence de presse dans quelques minutes à la veille du dernier match de Premier League de la saison contre Aston Villa, l’entraîneur espagnol n’a pris personne par surprise, mais l’annonce fait toujours son effet. Après dix ans passés à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola va quitter les Skyblues.

La suite après cette publicité

«Pep Guardiola quittera son poste d’entraîneur de Manchester City cet été. Le Catalan, qui a rejoint City en juillet 2016, a profondément transformé le club au cours de ses dix années à la tête de l’équipe et partira après avoir remporté 20 trophées majeurs, ce qui fait de lui l’entraîneur le plus titré de notre histoire. Malgré son départ en tant qu’entraîneur de Manchester City, Pep poursuivra sa collaboration avec le City Football Group en assumant le rôle d’ambassadeur mondial. À ce titre, il apportera des conseils techniques aux clubs du groupe et travaillera sur des projets et des collaborations spécifiques», peut-on lire dans le communiqué publié par Manchester City.

La suite après cette publicité

«Ç'a été tellement fun putain»

Toujours considéré comme le meilleur coach du monde, Guardiola n’a pas failli à sa réputation de l’autre côté de la Manche. Sous ses ordres, le club phare du City Football Group a remporté six titres de Premier League, une Ligue des Champions de l’UEFA, trois FA Cups, cinq League Cups, une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (l’actuelle Coupe Intercontinentale, ndlr), une Supercoupe de l’UEFA et trois Community Shields. Guardiola quitte City sans avoir remporté les deux derniers championnats d’Angleterre, mais il laisse tout de même un héritage XXL. Un héritage que devra pérenniser Enzo Maresca, grand favori pour succéder au Catalan.

« À mon arrivée, ma première interview a été avec Noel Gallagher. Je suis sorti en me disant : « Bon… Noel est là ? Ça va être sympa. » Et quelle aventure nous avons vécue ensemble. Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n’y a pas de raison, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel ; si c’était le cas, je serais encore là. Ce qui restera éternel, ce sont les sentiments, les gens, les souvenirs et l’amour que je porte à mon Manchester City. C’est une ville bâtie sur le travail. Sur l’effort. On le voit dans la couleur des briques. À travers les gens qui pointaient tôt et restaient tard. Les usines. Les Pankhurst. Les syndicats. La musique. Tout simplement la Révolution industrielle et la façon dont elle a changé le monde. Et je pense que j’ai fini par comprendre cela, tout comme mes équipes. Nous avons travaillé. Nous avons souffert. Nous nous sommes battus. Et nous avons fait les choses à notre manière. Notre manière. Le travail acharné prend de nombreuses formes. Les déplacements à Bournemouth, quand nous avons perdu la Premier League, et vous étiez là. Les déplacements à Istanbul, quand vous étiez là aussi. Vous vous souvenez de l’attentat de la Manchester Arena, quand cette ville a montré au monde à quoi ressemble vraiment la force ? Pas la colère. Pas la peur. Juste de l’amour. La communauté. La solidarité. Une ville unie. Souvenez-vous, quand j’ai perdu ma mère pendant la COVID et que j’ai senti ce club me soutenir pour surmonter cette épreuve. Les supporters, le staff, les habitants de Manchester, vous m’avez donné de la force quand j’en avais le plus besoin. Cris, mes enfants, toute ma famille, vous étiez là, comme toujours. Khaldoon, tu étais là aussi. Les joueurs n’oublient pas – chaque instant, chaque moment, moi, mon staff, ce club, tout. Ce que nous avons accompli, nous l’avons fait pour vous tous. Et vous avez été tout simplement exceptionnels. Vous ne le savez pas encore, mais vous laissez un héritage. Alors que mon mandat touche à sa fin, soyez heureux. Oasis est de retour. Mesdames et messieurs, merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir poussé. Merci de m’avoir aimé. Tony Walsh a dit dans son poème inoubliable : « C’est ici ». Je suis désolé, Tony : c’est ici chez moi. Noel… J’avais raison. Ç'a été tellement fun putain. Je vous aime tous », a écrit le futur ex-coach des Cityzens.