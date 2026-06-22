L’OL est en pole position pour Mohamed Ouédraogo !

Après une saison 2025-2026 conclue à la quatrième place de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais prépare son retour sur la scène européenne avec ambition. Le club rhodanien souhaite étoffer plusieurs secteurs de jeu afin de disposer d’un effectif capable de répondre aux exigences de la Ligue des Champions et du calendrier national, dès la fin de l’intersaison.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’OL est en pole position pour boucler l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Âgé de 23 ans, le latéral gauche évolue actuellement en Autriche, au SCR Altach. Formé au Majestic FC au Burkina Faso avant de finaliser sa formation en Autriche, l’international burkinabé (9 sélections) s’est progressivement frayé une place de titulaire depuis ses débuts en 2024.

La suite après cette publicité

Lyon accélère pour renforcer son couloir gauche

Arrivé très jeune à Altach, Mohamed Ouédraogo sort de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière. Avec 35 rencontres disputées lors du dernier exercice, le latéral gauche est vu comme un renfort de choix pour l’OL pour apporter de la concurrence à Nicolas Tagliafico et pour suppléer Abner, sur le départ.

Estimé à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt, le latéral gauche suscite aussi l’intérêt de plusieurs clubs européens. Mais c’est bien l’Olympique Lyonnais qui a pris une avance significative dans ce dossier et semble aujourd’hui en première ligne pour l’attirer, avec des discussions bien avancées en vue d’un accord.