Arsenal veut jouer un sale tour au PSG sur le mercato

Décidément, Arsenal et le Paris Saint-Germain ne se quittent pas sur les derniers jours. Adversaires en finale de la Ligue des Champions, les deux clubs se sont séparés sur ce succès des Franciliens aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Une deuxième Ligue des Champions pour l’équipe de Luis Enrique qui a fait du mercato estival sa nouvelle priorité. Et dans les axes de recrutement du club de la capitale française, on retrouve l’achat d’un numéro 9.

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Très vite, Julián Álvarez (26 ans) est apparu comme une option intéressante même si l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid figure aussi dans les tablettes du FC Barcelone. Les Parisiens ont aussi jeté leur dévolu sur l’attaquant français de Bournemouth Eli Junior Kroupi (19 ans) auteur d’une saison folle avec les Cherries (13 buts en 35 matches). Cependant l’ancien Lorientais figure aussi dans les plans de Chelsea et… D’Arsenal.

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Arsenal prêt aussi à tenter le coup Julián Álvarez

Et justement, les Gunners se présentent également sur l’autre gros dossier francilien, celui menant à Julián Álvarez. Selon AS, le club anglais dont l’intérêt était déjà connu est prêt à aller plus loin pour l’Araignée. Ainsi, le média espagnol fait état d’une volonté des Gunners de lancer des négociations cet été pour le signer malgré les présences de Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus dans son secteur offensif pour le poste d’avant-centre.

Bien que l’Atlético de Madrid souhaite conserver Julián Álvarez et se réfugie derrière sa clause libératoire de 500 millions d’euros, cela ne veut pas dire que des écuries ne vont rien tenter. À l’instar du Paris Saint-Germain, Arsenal serait ainsi prêt à négocier jusqu’à un possible montant record de 150 millions d’euros. Comme les Franciliens, le club londonien est en contact constant avec l’agent du Champion du Monde 2022. Directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta compte bien utiliser ses liens avec l’Atlético, où il a travaillé dans la direction sportive entre 2013 et 2025, pour faire pencher la balance de son côté.