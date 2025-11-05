Menu Rechercher
Commenter 87
Ligue des Champions

Luis Diaz sort du silence après avoir blessé Achraf Hakimi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Díaz sous les couleurs du Bayern Munich. @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Hier soir, Luis Diaz s’est offert un doublé face au PSG en Ligue des Champions lors de la victoire 2 à 1 du Bayern Munich. Mais il a été expulsé avant la fin de la première période à la suite d’un tacle violent sur Achraf Hakimi, qui a quitté le terrain en larmes. Depuis, le Colombien, qui a été défendu par son club, est la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Discret depuis hier soir, il est sorti du silence sur son compte Instagram. «C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains.» Le Marocain devrait en savoir plus concernant la nature de sa blessure et la durée de son absence ce mercredi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (87)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Achraf Hakimi
Luis Díaz

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Luis Díaz Luis Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier