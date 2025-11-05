Luis Diaz sort du silence après avoir blessé Achraf Hakimi

Hier soir, Luis Diaz s’est offert un doublé face au PSG en Ligue des Champions lors de la victoire 2 à 1 du Bayern Munich. Mais il a été expulsé avant la fin de la première période à la suite d’un tacle violent sur Achraf Hakimi, qui a quitté le terrain en larmes. Depuis, le Colombien, qui a été défendu par son club, est la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux.

Discret depuis hier soir, il est sorti du silence sur son compte Instagram. «C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains.» Le Marocain devrait en savoir plus concernant la nature de sa blessure et la durée de son absence ce mercredi.