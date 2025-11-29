BL : Luis Diaz sauve le Bayern Munich, Hoffenheim grimpe à la quatrième place

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga nous offrait quatre rencontres intéressantes avec notamment la réception de Sankt Pauli par le Bayern Munich. Après sa première défaite de la saison en Ligue des Champions sur la pelouse d’Arsenal en milieu de semaine (3-1), le club bavarois voulait retrouver le sourire. Non sans difficulté, les hommes de Vincent Kompany se sont imposés à domicile. Menés rapidement avec l’ouverture du score des visiteurs signée Andreas Hountondji (6e), les locaux ont réagi juste avant la pause grâce à Raphaël Guerreiro (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, les Bavarois ont continué d’accélérer et la victoire est venue dans les ultimes instants du match.

La suite après cette publicité

Suspendu en C1 après sa terrible faute sur Hakimi face au PSG, Luis Diaz a offert la victoire aux siens de la tête (2-1, 90+3e) avant que Nicolas Jackson ne scelle le succès des siens (3-1, 90+6e). Un succès précieux pour le Bayern qui prend toujours plus d’avance en tête du classement. De son côté, Hoffenheim s’est largement imposé à domicile contre Augsbourg (3-0). Un succès qui permet à Hoffenheim de grimper à la 4e place. Dans le même temps, la lanterne rouge Heidenheim a renversé l’Union Berlin dans le temps additionnel grâce à des buts de Schimmer (1-1, 90e) et Schöppner (1-2, 90+5e). Enfin, le Werder Brême et Cologne ont partagé les points (1-1).