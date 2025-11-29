Menu Rechercher
BL : Luis Diaz sauve le Bayern Munich, Hoffenheim grimpe à la quatrième place

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Luis Diaz, auteur d'un doublé avec le Bayern avant d'être expulsé @Maxppp
terminé - 15:30 Union Berlin 1 Heidenheim 2
terminé - 15:30 Brême 1 Cologne 1
terminé - 15:30 Bayern Munich 3 Sankt Pauli 1
terminé - 15:30 Hoffenheim 3 Augsbourg 0

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga nous offrait quatre rencontres intéressantes avec notamment la réception de Sankt Pauli par le Bayern Munich. Après sa première défaite de la saison en Ligue des Champions sur la pelouse d’Arsenal en milieu de semaine (3-1), le club bavarois voulait retrouver le sourire. Non sans difficulté, les hommes de Vincent Kompany se sont imposés à domicile. Menés rapidement avec l’ouverture du score des visiteurs signée Andreas Hountondji (6e), les locaux ont réagi juste avant la pause grâce à Raphaël Guerreiro (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, les Bavarois ont continué d’accélérer et la victoire est venue dans les ultimes instants du match.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 34 12 +35 11 1 0 44 9
2 Logo Leipzig Leipzig 26 12 +9 8 2 2 22 13
3 Logo Leverkusen Leverkusen 24 12 +12 7 3 2 27 15
4 Logo Dortmund Dortmund 23 12 +9 6 5 1 19 10
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 23 12 +8 7 2 3 25 17
6 Logo Stuttgart Stuttgart 22 11 +5 7 1 3 20 15
7 Logo Francfort Francfort 20 11 +5 6 2 3 27 22
8 Logo Brême Brême 16 12 -5 4 4 4 16 21
Voir le classement complet

Suspendu en C1 après sa terrible faute sur Hakimi face au PSG, Luis Diaz a offert la victoire aux siens de la tête (2-1, 90+3e) avant que Nicolas Jackson ne scelle le succès des siens (3-1, 90+6e). Un succès précieux pour le Bayern qui prend toujours plus d’avance en tête du classement. De son côté, Hoffenheim s’est largement imposé à domicile contre Augsbourg (3-0). Un succès qui permet à Hoffenheim de grimper à la 4e place. Dans le même temps, la lanterne rouge Heidenheim a renversé l’Union Berlin dans le temps additionnel grâce à des buts de Schimmer (1-1, 90e) et Schöppner (1-2, 90+5e). Enfin, le Werder Brême et Cologne ont partagé les points (1-1).

Pub. le - MAJ le
