Unai Emery adulé après sa 5e Ligue Europa, le Bayern passe à l’offensive pour un taulier de Manchester City

Unai Emery confirme son statut de maître absolu de la Ligue Europa

«Sur une autre planète» placarde le Daily Mail après le succès d’Aston Villa 3-0 face à Fribourg en finale. 44 ans après l’unique Coupe d’Europe remportée, les coéquipiers de Lucas Digne, dominateurs de la tête et des épaules, écrivent une nouvelle ligne au palmarès d’Aston Villa à Istanbul. Plus que quiconque, celui qui est glorifié au lendemain de ce succès, c’est l’entraîneur Unai Emery ou devrait-on dire Monsieur Ligue Europa. 5ème Ligue Europa dans l’escarcelle du coach espagnol qui égale des grands noms du football comme José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Giovanni Trapattoni au nombre de Coupe d’Europe remportée en tant qu’entraîneur. Ce matin la presse n’a d’yeux que pour lui à l’image de L’Équipe qui parle du «maestro spécialiste de la compétition». Même son de cloche pour Marca qui consacre même sa Une au tacticien Espagnol tandis que AS revient sur la recette magique du quintuple champion de la compétition. La presse catalane ne tarit pas non plus d’éloges à son sujet et parle d’un Unai Emery «infaillible». Du côté de la presse Allemande en revanche, on fait grise mine après un match où Fribourg n’a que trop peu existé. « Fribourg en deuil » indique Bild dans ses pages intérieures pour une formation allemande qui disputait la première finale de Coupe d’Europe de son histoire et qui n’a jamais su déployer véritablement son football.

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Le Bayern fonce sur John Stones

Dans le Daily Mail, un dossier mercato : John Stones se rapproche du Bayern Munich. Le défenseur anglais arrive en fin de contrat avec Manchester City et pourrait rejoindre Vincent Kompany en Bavière. Le lien est évident : les deux hommes se connaissent bien depuis leur passage commun à City. Stones a tout gagné avec Manchester City, mais ses dernières saisons ont été freinées par les blessures. Malgré ça, son expérience, sa qualité de relance et sa capacité à jouer défenseur central ou milieu en font une opportunité très intéressante. Pour le Bayern, ce serait un joli coup à moindre coût.

Le mercato du Barca dépend d’Ansu Fati

Les Catalans se préparent déjà pour la saison prochaine et le mercato va rythmer l’été catalan. Mais avant d’acheter, il faut vendre et pour ça, le Barça souhaiterait se débarrasser définitivement d’Ansu Fati. Auteur d’une saison correct à Monaco, le jeune Espagnol n’entre pas dans les plans de Flick et le Barça verrait d’un bon œil son départ pour renflouer les caisses. En plus des 11 millions estimés d’une possible vente, le Barça économiserait également son salaire estimé à 12 millions d’euros supplémentaire et se rapprocherait de la règle du 1/1. De quoi les réinvestir dans l’achat de Marcus Rashford ? C’est en tout cas le souhait d’Hansi Flick qui souhaite conserver l’Anglais, prêté par Manchester United mais qui a de son côté également clamé son envie de rester en Catalogne.