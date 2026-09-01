Man City : Jack Grealish retourne en prêt à Everton

Alors qu’il venait tout juste de retrouver les terrains avec Manchester City sous les ordres d’Enzo Maresca, Jack Grealish va déjà repartir. L’international anglais de 30 ans va retourner à Everton, où un accord a été trouvé pour un prêt d’une saison selon The Athletic. Il doit passer sa visite médicale ce mardi avant de boucler son retour chez les Toffees.

La suite après cette publicité

Grealish connaît déjà la maison puisqu’il avait passé la saison dernière à Everton. En 22 apparitions, il avait inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives avant de voir sa saison s’arrêter en raison d’une fracture au pied. Malgré plusieurs sollicitations cet été, Everton a finalement trouvé un accord avec Manchester City pour rapatrier l’Anglais dans ses rangs.