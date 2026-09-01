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Man City : Jack Grealish retourne en prêt à Everton

Par Allan Brevi
1 min.
Jack Grealish à Everton @Maxppp

Alors qu’il venait tout juste de retrouver les terrains avec Manchester City sous les ordres d’Enzo Maresca, Jack Grealish va déjà repartir. L’international anglais de 30 ans va retourner à Everton, où un accord a été trouvé pour un prêt d’une saison selon The Athletic. Il doit passer sa visite médicale ce mardi avant de boucler son retour chez les Toffees.

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Grealish connaît déjà la maison puisqu’il avait passé la saison dernière à Everton. En 22 apparitions, il avait inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives avant de voir sa saison s’arrêter en raison d’une fracture au pied. Malgré plusieurs sollicitations cet été, Everton a finalement trouvé un accord avec Manchester City pour rapatrier l’Anglais dans ses rangs.

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