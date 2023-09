Séville : Sergio Ramos dévoile les raisons de son transfert

Toujours libre malgré la fermeture du mercato estival, Sergio Ramos (37 ans) n’avait toujours pas tranché pour la suite de sa carrière. Alors que les clubs turcs de Besiktas et Galatasaray étaient dans le coup et qu’Al-Ittihad accélérait pour le signer, le Séville FC est entré dans ce dossier comme nous vous l’avons révélé. Ce lundi, le défenseur central a atterri à Séville et a été accueilli par de nombreux fans et la presse locale. 18 ans après son départ de Séville pour le Real Madrid, Sergio Ramos revient dans son club formateur et a livré ses premiers mots à son arrivée, devant les médias présents à l’aéroport de San Pablo.

«C’est un jour spécial, le retour à la maison est toujours un jour spécial. Maintenant, nous devons faire les tests médicaux. Cela fait quelques mois que j’attends cela avec impatience, mais je suis heureux d’être de retour et prêt à commencer dès que possible. Nous aurons le temps de faire la conférence de presse et la présentation. C’était une dette envers mon père, mon grand-père, le Sévillismo. Je pense qu’il était temps», a assuré l’ex-Parisien. Alors que sa signature au Séville FC n’est pas encore officielle, Mundo Deportivo rappelait que Sergio Ramos avait accepté un salaire d’1 M€ avec le club andalou, après avoir refusé 11 M€ de Galatasaray et 20 M€ d’Al-Ittihad.