PSG : grande première pour Messi, Neymar et Mbappé

C'est l'un des enjeux de la rencontre prévue mercredi soir en Belgique entre Bruges et le PSG. Verra-t-on pour la première fois Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé alignés ensemble sur la pelouse ? En conférence de presse, l'entraîneur du club francilien Mauricio Pochettino a été interrogé sur le sujet, et a répondu... en 3 langues.

« Peut-être, may be yes, quizas en espagnol. C’est possible », a répondu Pochettino, forcément conscient de l'intérêt de la planète football pour ce trio qui s'annonce spectaculaire. «Je serais fou de ne pas être aussi excité que tout le monde de les voir jouer tous les trois. Je me suis rangé à la demande collective (rires).»